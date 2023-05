Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo escono allo scoperto sui social

Dopo voci, indizi e paparazzate, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo escono allo scoperto. L’ex ballerina di Amici e la star di Mare Fuori si frequenterebbero da diversi mesi.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo insieme? Gli indizi sui social

I due avevano lasciato trapelare qualcosa qualche settimana fa in occasione della consegna del Ciak d’oro a Massimiliano Caiazzo come miglior attore under 30. Sotto la foto che ritraeva il giovane attore con il premio, Elena aveva scritto: «Tutti vediamo e sentiamo la tua luce». Lui aveva risposto: «La tua con me». La coppia, però, non ha mai ufficializzato la relazione che potrebbe essere confermata, invece, da un altro post apparso negli ultimi giorni sul profilo della ballerina. Una foto che Caiazzo ha commentato con «Luce ovunque», a cui Elena ha risposto con «La tua con me». La stessa frase postata dall’attore dopo il Ciak d’oro e che potrebbe essere una sorta di messaggio in codice tra i due innamorati.

Chi sono Massimiliano e Elena

Massimiliano Caiazzo è l’amato Carmine della serie Mare Fuori che ha interpretato dalla prima stagione. Nato a Napoli nel 1996, oltre alla serie Rai ambientata all’Ipm di Napoli, ha fatto parte del cast di Filumena Marturano, diretto da Francesco Amato, e al cinema ha avuto un ruolo in School of mafia di Alessandro Pondi e in Piano piano di Nicola Prosatore.

Maria Elena D’Amario è invece una ballerina e coreografa italiana di 33 anni nota per aver partecipato alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo un’esperienza a New York nel corpo di ballo Parsons Dance Company, dal 2015 è tornata in Italia come ballerina professionista e coreografa della stessa trasmissione Mediaset. Nel gennaio 2023 ha fatto parte del cast della prima puntata della serie televisiva Che Dio ci aiuti.