Morta Elena Curti era l’ultima figlia naturale di Benito Mussolini

Era l’ultima figlia naturale di Benito Mussolini ancora in vita. Elena Curti era nata una settimana prima della marcia su Roma ed è morta ieri, a 99 anni, nella sua casa di Acquapendente, in provincia Viterbo. I funerali, invece, saranno celebrati domani, martedì 18 febbraio, sempre nel centro laziale, presso la cattedrale del Santo Sepolcro. Mai riconosciuta dal duce, aveva vissuto in Spagna per oltre quarant’anni, poi intorno al 2000 il rientro in Italia. Era sposata con Enrico Miranda, tenente dell’aviazione morto nel 2008, che Mussolini decorò per il comportamento tenuto durante la battaglia di Pantelleria.

Elena Curti, l’ultima figlia naturale di Mussolini

Nata a Milano il 19 ottobre 1922 era figlia della sarta Angela Cucciati, a sua volta sposata con il capo fascista Bruno Curti, da cui ereditò il cognome. Solo a vent’anni avrebbe saputo di essere nata da una relazione della madre con il duce. «Me lo confessò lei a bruciapelo», raccontò. «Le chiesi solo se lui fosse informato. Mi rispose in modo affermativo, aggiungendo di non volere che io lo sapessi. Da allora trascorrevo le mie giornate davanti allo specchio, circondata dalle foto di Mussolini e Curti, interrogandomi su chi fosse mio padre». La relazione tra Angela Cucciati, morta nel 1978, e Mussolini risale al 1921, in seguito a un incontro chiesto dalla donna per convincere il giudice a liberare il marito squadrista arrestato per una rissa con alcuni camerati. Padre e figlia si sarebbero incontrati poi nel 1929, all’inaugurazione dell’Umanitaria, istituzione milanese d’assistenza. Mussolini camminava tra due ali di folla festante: «Si fermò di colpo, guardò mia madre e poi chinò il capo verso di me sorrise e mi accarezzo i capelli. Pensai di essere la prescelta».

Gli incontri tra Mussolini e la figlia segreta

Un incrocio fugace, bissato in maniera ben più formale il 13 aprile 1941 a Palazzo Venezia. In totale i due si videro una trentina di volte, soprattutto nei seicento giorni concitati della Repubblica di Salò, quando veniva regolarmente ricevuta dal duce ogni giovedì pomeriggio. Era parte dell’entourage dello staff di Alessandro Pavolini, segretario del Partito fascista repubblicano che riferiva gli umori dei camerati. Fino all’ultimo vicina al padre, era sugli autoblindati che scortavano i gerarchi in fuga nel giorno in cui Mussolini venne arrestato. Una presenza che non passò inosservata, al punto che Claretta Petacci, amante del duce, secondo alcune ricostruzioni avrebbe chiesto spiegazioni su quella figura femminile. Arrestata in seguito dai partigiani, fu detenuta a Como per cinque mesi.

Nel 2003 Elena Curti scrisse un libro con la sua verità

Costantemente lontana dai riflettori, nel 1998 all’AdnKronos dichiarò: Non ho mai detto di essere la figlia segreta del Duce, anche se mia madre e lo stesso Benito Mussolini lo sospettavano. Non vedo dovrei sbandierare questa paternità ora. Nel 2003, Elena Curti pubblicò il libro Il chiodo a tre punte. Schegge di memoria della figlia segreta del Duce (Iuculano Editore). Il primo a raccontare la sua storia era stato il giornalista e scrittore Antonio Spinosa nel volume I figli del Duce