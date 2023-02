Elaina Coker, chi è la moglie di J-Ax e madre di suo figlio Nicolas

Elaina Coker è la moglie di J-Ax, madre di suo figlio Nicolas e anche ex modella.

Chi è Elaina Coker

In realtà non si hanno moltissime informazioni su Elaina Coker. La donna ha sempre mantenuto un livello di privacy alto. Della Coker si sa che è una modella americana arrivata in Italia dalla calda Florida per fare carriera nel mondo della moda e diventare una top model internazionale. Bruna, alta e stupenda, incontrò J-Ax pochi mesi dopo il suo trasferimento dagli Stati Uniti. In più occasioni il cantante ha dichiarato che la moglie l’ha salvato dalla droga e da periodi molto bui.

Il suo basso livello di esposizione verso il mondo esterno deriva anche dal rispetto della volontà del suo compagno, che ha sempre disprezzato la sovraesposizione del profilo privato. Infatti la modella ha reso impossibile ottenere informazioni su di lei attraverso i social network.

Il matrimonio con J-Ax e la nascita di Nicolas

La cerimonia nuziale tra Elaina Coker e J-Ax fu caratterizzata dalla forte segretezza. I due si sono uniti nel 2007 ma non esistono in rete foto che possano testimoniare l’evento. Inoltre gli scatti di coppia che J-Ax condivide sui social sono rari, infatti il rapper non ama mettere in mostra il suo stile di vita privata. Il primo figlio, Nicolas, è stato concepito nove anni dopo il matrimonio. Si tratta di una decisione voluta da entrambi, infatti durante un’intervista a Vanity Fair, il rapper ha detto: «Io e mia moglie siamo due sopravvissuti ad uno stile di vita estremo e specialmente io, prima di avere un figlio, devo avere una stabilità psicologica tale da riuscire a mollare J-Ax e la sua vita».

La notizia della nascita di Nicolas venne pubblicata dalla stampa dopo giorni, ulteriore segno della riservatezza della coppia. Al figlio, J-Ax ha dedicato la canzone Tutto tua madre, in cui mette in evidenza le difficoltà incontrate nell’avere un figlio, rivelando le paure tra aborto, finzioni, e la gioia della nascita.