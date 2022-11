Caso Eitan, nonno Peleg pronto a risarcire il nipote

«Ci costituiremo parte civile per tutelare sino in fondo l’interesse di Eitan. È una vicenda tragica, che doveva essere evitata e che purtroppo l’ha visto coinvolto». Così l’avvocato che tutela gli interessi del piccolo Eitan commenta la volontà del nonno Shmuel Peleg di risarcire il nipote. Il fatto avviene al processo in Italia che vede Peleg e un’altra persona accusati di aver rapito il bambino – per poi portarlo in Israele – lo scorso 11 settembre 2021.

Caso Eitan, cosa nonno Peleg è disposto al risarcimento

Il nonno, all’udienza di oggi, 24 novembre, avrebbe dichiarato di voler risarcire Eitan per averlo portato via con la forza. L’11 settembre 2021 il piccolo era stato appena dimesso dall’ospedale e si trovava a casa della zia Aya. L’uomo, con la scusa di una visita, aveva invece portato via il bambino e lo aveva messo su un aereo privato per poi arrivare in Israele. Il bambino era tornato in Italia solo quando il tribunale del Paese straniero aveva riconosciuto per questo caso la convenzione internazionale dell’Aja. Eitan era tornato a casa, ma da quel momento le due famiglie si sono scontrate su più fronti, tanto che il piccolo ora è nella podestà del suo avvocato, suo tutore legale, estraneo a entrambe le famiglie.

«Mi auguro che si possa giungere ad un accordo, nell’interesse del bambino. Oggi Eitan sta seguendo un suo percorso di recupero, nel quale va tutelato così come per il suo futuro scolastico» ha concluso il legale.

Un modo per pagargli gli studi

Il nonno si sarebbe dichiarato favorevole al risarcimento per un ammontare di 50 mila euro, necessari per le cure mediche e per gli studi del bambino, che avrebbe diritto alla sua eredità una volta compiuti i 18 anni.

Ora si spera che le due famiglie possano trovare un accordo.