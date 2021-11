Eitan Biran, arrivata in Israele la richiesta di estradizione per il nonno

Le autorità israeliane hanno ricevuto la richiesta di estradizione nei confronti di Shmuel Peleg, il nonno materno di Eitan Biran. Sull’uomo pende un mandato di arresto internazionale con l’accusa di aver sequestrato il nipote Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, e di averlo portato a Tel Aviv l’11 settembre.

A dare l’informazione è la Procura di Pavia. Ora spetta ad Israele decidere cosa fare anche se pare difficile che si possa arrivare all’esecuzione dell’arresto e all’estradizione del 58enne.

Caso Eitan, una saga famigliare infinita

In Israele, infatti, si è svolto il processo tra i due rami della famiglia del bambini. Eitan, dopo la morte di entrambi i genitori, è stato affidato alla zia paterna, mentre il ramo materno della famiglia pretende di avere il bambino con sè e di tenerlo a Tel Aviv, città dalla quale i genitori del bambino, entrambi israeliani, se ne erano andati per venire a vivere in Italia.

È stato arrestato, invece, a Cipro Gabriel Abutbul Alon, l’uomo che avrebbe aiutato Peleg nel rapimento. Attende l’udienza di convalida dell’arresto e l’estradizione potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Eitan, arrestato il complice del nonno

Gabriel Abutbul Alon, l’uomo accusato di aver aiutato il nonno di Eitan, Shmuel Peleg, a rapire Eitan dopo averlo prelevato, durante uno degli incontri periodici autorizzati dal tribunale, in casa della zia paterna, è stato arrestato a Limisso, nell’isola di Cipro, in cui risulta risiedere.

Su Alon pendeva un mandato di arresto europeo (Mae) attivato dal procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e dal pm Valentina De Stefano per il sequestro del piccolo Eitan Biran

Il 45enne israeliano è accusato di essere l’autista che ha aiutato Schmuel Peleg a rapire il piccolo la scorsa estate. Abutubul, ex militare e già appartenente alla nota agenzia di contractor Black Water, è stato individuato nella città di Limassol tramite localizzazione del telefono cellulare, grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e la polizia cipriota.

Era stata la Procura di Pavia a chiedere l’arresto dei due presunti responsabili del rapimento di Eitan: oltre all’autista, il nonno paterno del bimbo (unico sopravvissuto alla strage del Mottarone), ma Tel Aviv non ha aderito a tutte le parti della convenzione che regola le estradizioni, pertanto nel suo caso viene ritenuto complicato un via libera da parte delle autorità israeliane.