Finale Europa League, dove vedere Eintracht – Rangers? Orario, arbitro e formazioni

L’attesa è finita, è arrivato il momento della finale. Stasera 18 maggio, nella splendida cornice spagnola del Sanchez Pizjuan di Siviglia, andrà in scena l’ultimo atto dell’Europa League 2021/22. In campo Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow che, a 10 anni di distanza dal fallimento, è risorto fino alla prima finale europea del nuovo ciclo. Chi alzerà la coppa succederà nell’albo d’oro al Villareal, che 12 mesi fa batteva il Manchester United dopo un’infinita serie di rigori decisi solo dai due portieri. La finale di Europa League sarà in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su Dazn, Now e SkyGo. Arbitro dell’incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic, che avrà come assistenti i connazionali Klanckik e Kovacic. Quarto uomo sarà il serbo Jovanovic, mente al Var siederanno l’olandese Van Boekel e lo spagnolo Hernandez.

«Sarà certamente la partita più importante della nostra vita», ha detto a Sky Sport Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte. «Siamo felici di poterci giocare il trofeo contro un avversario forte, non vediamo l’ora di entrare in campo». Per i tedeschi non sarà tuttavia un esordio in una finale europea, dato che nella loro storia hanno conquistato una Coppa Uefa (1979-80 contro i connazionali del Borussia Mönchengladbach) e sono giunti in finale di Champions League nel 1959-60. Nell’allora Coppa dei Campioni persero però contro il Real Madrid. Sarà un esordio invece per il nuovo Rangers, nato dalle ceneri del fallimento che nel 2012 portò la squadra nel baratro della quarta serie scozzese, la Scottish League Two. «L’atmosfera è ottima, siamo felici di poter giocare questa partita», ha detto Giovanni Van Bronckhorst, guida dei Rangers. «Saremo pronti, siamo venuti a Siviglia un giorno prima per abituarci al caldo».

Eintracht Francoforte – Rangers, le probabili formazioni della finale di Europa League stasera 18 maggio 2022 su Tv8

Qui Eintracht, in campo l’ex Milan Hauge

Imbattuto nella competizione e capace di eliminare in successione Betis, Barcellona e West Ham, l’Eintracht Francoforte giunge a Siviglia con grandi aspettative. Nel 3-4-2-1 di Glasner, davanti al portiere Trapp ci saranno Touré, Tuta e N’Dickta. A centrocampo spazio per l’elvetico Sow e per Rode, con Knauff ma soprattutto Kostic sulle corsie laterali. Il serbo è stato uno dei grandi trascinatori dei tedeschi fino alla finale, vero mattatore del match al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi con una doppietta. Sulla trequarti ci saranno Kamada e l’ex Milan Hauge in supporto all’unica punta Borré.

Qui Rangers, maglia da titolare per Ramsey

Dopo aver fatto fuori il Borussia Dortmund nei playoff, il Rangers ha fatto un cammino incredibile che lo ha portato a eliminare in semifinale il favoritissimo Lipsia. Van Bronckhorst presenterà la squadra con il classico 4-3-3 che ha dato tante soddisfazioni durante il torneo. Per la finale di Europa League, davanti al portiere McGregor spazio a Goldson e Bassey, con Barisic e Tavernier sulle fasce. Il terzino inglese, nonostante il ruolo, è capocannoniere della competizione con sette reti, di cui quattro su rigore. A centrocampo Jack e Kamara affiancheranno un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Dovrebbe partire titolare infatti Aaron Ramsey, arrivato nel mercato di gennaio dalla Juventus. In attacco spazio al tridente offensivo formato da Wright, Aribo e Kent.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N’Dicka; Knauff, Rode, Sow, Kostic; Kamada, Hauge; Borré. All.: Glasner.

RANGERS GLASGOW (4-3-3): McGregor; Goldson, Bassey Tavernier, Barisic; Jack, Kamara, Ramsey; Wright, Aribo, Kent. All.: Van Bronckhorst.