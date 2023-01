Eiffel 65: canzoni, storia e membri del gruppo musicale di Blue

Gli Eiffel 65 sono stati un gruppo musicale molto famoso negli anni Novanta, avendo realizzato delle canzoni celebri che vengono ascoltate ancora oggi. Ecco la storia della band e cosa fanno oggi i suoi membri.

Eiffel 65: storia e membri

Il gruppo degli Eiffel 65 è nato nel 1998 e inizialmente era composto da tre membri: il musicista Maury, il frontman e cantante Jeffrey Jey e il disc jockey Gabry Ponte. Maury è il nome d’arte di Maurizio Lobina, nato ad Asti il 30 ottobre 1973 sotto il segno dello scorpione. Jeffrey Jey è in realtà Gianfranco Randone nato a Lentini il 5 gennaio 1970 sotto il segno del capricorno. Gabry Ponte è lo pseudonimo di Gabriele Ponte, ed è nato a Torino il 20 aprile 1973.

La scelta del nome della band fu assolutamente casuale. In particolare, fu un computer a combinare il numero 65 alla parola Eiffel e il gruppo ha dunque lasciato questo particolare accostamento. Quando Gabry Ponte ha deciso di intraprendere la carriera da solista, nel 2005, la band si è sciolta. Nel 2010 Maury e Jeffrey riformarono lo storico gruppo iniziando dunque una nuova avventura insieme.

Eiffel 65: successi e canzoni della band

Tra le canzoni principali della band occorre menzionare Blue (Da Ba Dee), con cui il gruppo ha esordito nel mondo della musica. Poi Voglia di dance all night, Viaggia insieme a me, Una notte e forse mai più, Cosa resterà, Too Much Of Heaven, Tell Me Why, Toro Loco, Non è per sempre, Move your body, Back in time, Now is forever, I dj with the fire, Living in a bubble. Nel 2023, gli Eiffel 65 hanno partecipato alla canzone Heaven in collaborazione con i Boomdabash. Figurano inoltre tra gli ospiti della terza puntata di Boomerissima, lo show di Alessia Marcuzzi in onda martedì 31 gennaio su Rai Due.