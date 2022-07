Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte stasera su Rai3

Ascesa e tramonto di un grande imperatore. Stasera 9 luglio, alle 21,20 su Rai3, in onda Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte. Con la narrazione di Alessandro Barbero, il docu-film seguirà la storia del celebre generale che, secondo gli storici, con le sue gesta innescò la storia contemporanea. Grazie a fonti autorevoli e ufficiali, lo storico e accademico torinese mostrerà le tappe fondamentali della vita di Napoleone. In suo aiuto, le testimonianze di illustri figure come Manzoni e Maria Luisa d’Austria, che vivranno con rievocazioni attuali. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte, i temi di stasera 9 luglio 2022 su Rai3

Uno dei più grandi protagonisti che l’era contemporanea ricordi. Un uomo che, partendo dalla sua Corsica, esportò le idee che rivoluzionarono il mondo e che ancora oggi dividono l’opinione pubblica. Tutto questo è stato ed è ancora Napoleone Bonaparte, generale che divenne Imperatore dei francesi nel 1804. Il racconto di Alessandro Barbero in Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte inizierà dal principio, ossia dal giorno di nascita ad Ajaccio il 15 agosto 1759. Un viaggio che farà fede, per ognuna delle sue numerose tappe, alle fonti storiche. Documenti d’archivio, ma anche biografie e memoriali, aiuteranno l’accademico e la sua troupe a riscostruire il percorso tracciato da Napoleone.

Dalla bellissima Isola d'Elba, #AlessandroBarbero racconta Napoleone.

"Ei fu – Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte", domenica #15agosto in seconda serata su @RaiUno. pic.twitter.com/ri6C9iRiVk — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) August 14, 2021

Barbero non sarà però solo. Con lui, anche se tramite una ricostruzione scenica, ci saranno anche gli altri grandi protagonisti che divisero la scena con Napoleone Bonaparte. Fra detrattori convinti e imparziali commentatori, tutti hanno speso parole per la figura che dominò, nel bene e nel male, la scena politica ed economica europea a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Riapparirà, grazie all’interpretazione di attori a noi contemporanei, Alessandro Manzoni che scrisse anche la celebre poesia Il cinque maggio da cui in parte prende il titolo il documentario. Spazio anche per il fratello minore Luciano Bonaparte e per Maria Luisa d’Austria, regina consorte dal 1810 al 1814. E ancora, ci saranno anche Madame De Stael e Giuseppina Bonaparte fino al Duca di Wellington.

Alessandro Barbero si muoverà sull’isola d’Elba, teatro del primo esilio napoleonico, mostrandone i luoghi simbolo. Dalla Palazzina dei Mulini alla Villa di San Martino, arrivando al Santuario della Madonna del Fonte e ai forti Falcone e della Linguella. Un luogo ancora oggi intriso di storia.