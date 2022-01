Valentino dai capelli biondi, con la maglia di Maradona o vestito da Robin Hood. Aldo Montano diviso tra pedane e riviste di gossip. Federica Pellegrini, divina in vasca e affascinante davanti alle telecamere. Il 2021 dei grandi addii si è lasciato dietro un vuoto enorme non solo dal punto di vista sportivo. Campioni assoluti nelle rispettive discipline, questi atleti sono stati soprattutto personaggi glamour. Hanno avuto il merito di accendere i riflettori su sport fino ad allora riservati esclusivamente agli appassionati catapultandoli in un universo mainstream. Da Alberto Tomba a Marco Pantani, non sono stati certo i primi. Non saranno, per fortuna, gli ultimi.

Kyrgios, genio e sregolatezza

Finita la telenovela Novak Djokovic, gli Australian Open hanno finalmente lasciato spazio al tennis. In campo, Nick Kyrgios, nato a Camberra da padre greco e madre malese, si è arreso a Daniil Medvedev, capace di sconfiggerlo in quattro set. Nel cuore degli spettatori invece continua a raccogliere reazioni opposte. Colpa o merito di un carattere ribelle, di genio e sregolatezza destinati come sempre a divedere. Chiedersi dove sarebbe senza i gesti di ordinaria follia è l’ennesimo esercizio stucchevole. Lui per primo non se ne cura troppo, perfettamente consapevole che a renderlo unico è proprio il mix di entrambi gli elementi. In tempi di Covid ha bevuto birra dal bicchiere di un tifoso, mostrato i muscoli all’arbitro, esultato alla CR7, sommerso dai fischi del pubblico intorno.

Un normale finale di partita per Nick Kyrgios: ◾️ Vince ma viene fischiato

◾️ Esulta col SIUUUUM di CR7

Sono gli ultimi scatti di un repertorio vastissimo, cominciato con un taglio da mohicano esibito, ancora giovanissimo, all’esordio nello slam australiano e proseguito con racchette spaccate e affermazioni pungenti. Personalità al potere, con buona pace dei rigidi dettami del tennis, dentro i quali evidentemente si sente compresso. A Wimbledon, nella patria del bianco, giusto per dirne una, prima di una gara si è presentato con i cuffioni, nulla di male se non fosse per l’inedito rosa confetto, stonato se rapportato allo scenario circostante. Prendere o lasciare, è giunta l’ora di rassegnarsi.

Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs, anime pop dell’atletica italiana

Un po’ come la mezza barba di Gimbo Tamberi, adesso abbandonata, ma in passato segno distintivo di un altro personaggio fuori dagli schemi, esemplare raro specie se circoscritto all’universo dell’atletica leggera. L’altista marchigiano, già biondo platino non è nuovo a look stravaganti. Trovate sui generis, trasferite con successo anche a Tokyo dove in gara ha portato con sé il gesso, testimonianza della sofferenza patita a causa di un terribile infortunio e finalmente superata dalla medaglia d’oro. A proposito, negli occhi restano la sfrenata esultanza, le mani sul cuore e l’abbraccio con il collega Mutaz Essa Barshim, ben più pacato dell’Azzurro nell’accogliere il traguardo atteso una vita. C’è poi la proposta di matrimonio rigorosamente condivisa sui social.

Tatuaggi in vista, look appariscenti e una passione mai celata per la musica trap. Ma anche due medaglie d’oro in bacheca, la prima in assoluto sui 100 metri piani per un italiano. Se non fosse stato l’uomo più veloce del mondo, probabilmente avremmo visto Marcell Jacobs duettare con Sfera Ebbasta all’interno di qualche videoclip. Sulla copertina di Vanity Fair, invece, è apparso completamente nudo, vestito solo del tricolore. Prossimo alle nozze con la bella Nicole Daza, sui social la coppia alterna scatti in pista a resort di lusso. Perché, sostiene qualcuno, la vita è bella, ma la bella vita è anche meglio.

Paola Egonu, Iena per una notte

In Giappone, dove è stata portabandiera del Cio non ha brillato, capro espiatorio di una spedizione del volley onestamente deludente. Poi, agli Europei si è rifatta con gli interessi. Più di recente ha posato per un calendario. Paola Egonu è forse la pallavolista più forte in circolazione, sicuramente una delle più In. Si è fatta apprezzare sotto rete, non è stata da meno con la divisa delle Iene addosso, conduttrice per una notte. Negli studi Mediaset ha perorato la causa dei diritti civili. «Mi sono innamorata di una donna, l’ho ammesso e non avrei alcun problema a ribadirlo nuovamente», disse in un’intervista, rifiutando ogni etichetta di genere.

Peter Sagan, l’eterno Peter Pan della bicicletta

Su di lui ci hanno fatto addirittura un libro. Generazione Peter Sagan, scritto da Giacomo Pellizzari racconta bene la ventata di freschezza trasferita dal ciclista slovacco nel mondo delle due ruote. Tre volte campione del mondo, in carriera, ha conquistato pure la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre. In sette occasioni la maglia verde (classifica a punti) al Tour de France, senza mai perdere il gusto del divertimento. Eterno Peter Pan, lo abbiamo visto impennare sul traguardo, esclamare parolacce in diretta tv, bere birra coi tifosi lungo i terribili e infuocati tornanti dell’Alpe d’Huez. Ma anche festeggiare il Capodanno, ballando sulle note di Grease insieme all’ex moglie in un video da centinaia di migliaia di views. Il tutto nel pieno rispetto di un principio preciso: «L’esistenza, come la bicicletta, non può essere solo sofferenza». La vita, insomma, è una figata, lo diceva Bebe Vio nello show televisivo di cui è stata conduttrice. Non ha mai smesso, neppure lei, di dimostrarlo in pedana.