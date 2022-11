L’Egitto spierebbe le delegazioni grazie all’app della Cop27

Il sito d’informazione Politico ne è certo: l’Egitto sta cercando di entrare negli smartphone dei partecipanti alla conferenza per il clima Cop27. L’evento si sta svolgendo in questi giorni a Sharm el Sheikh e si concluderà il prossimo 18 novembre. Un’inchiesta condotta dai giornalisti del portale rivela che l’applicazione da scaricare per seguire i lavori sarebbe stata creata per rompere il muro della privacy. Politico spiega che si tratta di un’app che gli organizzatori invitano a scaricare, ma che permetterebbe invece al ministero della Comunicazione egiziano di fare breccia negli smartphone.

L’app è «un’arma cibernetica»

Secondo Politico, il governo potrebbe quindi ascoltare conversazioni, leggere messaggi e accedere a tutte le informazioni private di ogni singolo smartphone. «L’applicazione è un’arma cibernetica», rivela un esperto informatico di sito d’informazione, che ha avuto modo di analizzare l’app. Tre gli esperti che hanno confermato come l’app possa fare breccia nella privacy di ogni telefono Android, ascoltando anche le conversazioni criptate. E a scaricarla sarebbe stati già migliaia di delegati, tra cui funzionari di governi di Paesi occidentali come Francia e Germania. Adesso le istituzioni avrebbero comunicato ai delegati di cancellarla e non scaricarla. Il governo egiziano, invece, non risponde.

Fari puntati sull’Egitto

Intanto continuano a essere puntati sull’Egitto gli occhi di tutto il mondo occidentale. Nelle settimane precedenti alla Cop27 sarebbero stati arrestati oltre 3mila attivisti, tutti pronti a manifestare contro il generale Abdel Fattah al Sisi. A rivelarlo sarebbe stata una fonte della sicurezza egiziana all’Ansa. E intanto nelle scorse ore Saana Seif, sorella di Alaa Abdel Fattah, attivista che domenica scorsa ha iniziato in carcere lo sciopero della sete, ha dichiarato che il fratello sarebbe sotto trattamenti medici: «Siamo appena stati informati dagli agenti penitenziari che un intervento medico è stato attuato su Alaa mettendone a conoscenza gli organi giudiziari. Nostra madre dovrebbe poterlo vedere, o qualcuno dell’Ambasciata britannica in Egitto, per consentirci di capire il suo vero stato di salute».