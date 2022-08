Egitto, incendio in una chiesa copta a Giza: più di 40 morti

È di almeno 41 vittime il bilancio dell’incendio scoppiato nella chiesa copta di Abu Seifein, nella zona nord di Giza, in Egitto, durante la messa della mattina. Secondo le autorità ecclesiastiche del monastero di san Mercurio di Cesarea nel luogo di culto erano presenti circa 5 mila fedeli. A causa del rogo si è creato il caos: non è chiaro quante persone siano state uccise dalle fiamme e dal fumo e quante invece siano morte schiacciate nella calca.

Egitto, l’incendio nella chiesa di Giza è stato causato da un guasto elettrico

Secondo le prime indagini, l’incendio sarebbe stato causato da un guasto elettrico. Per la precisione avrebbe avuto origine nell’unità di condizionamento dell’aria al secondo piano dell’edificio della chiesa, che comprende diverse aule. Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi: il ministero della Salute egiziano ha infatti comunicato che alcune delle 55 persone date inizialmente per ferite hanno perso la vita. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha parlato al telefono con il Pope cristiano copto Tawadros II. «Sto seguendo da vicino gli sviluppi del tragico incidente. Ho comunicato a tutte le agenzie e le istituzioni statali interessate di prendere le misure necessarie e affrontare immediatamente questo incidente e i suoi effetti», ha scritto su Facebook.

Egitto, i cristiani copti rappresentano circa il 10 per cento della popolazione

I copti costituiscono la più grande comunità cristiana in Medio Oriente e la minoranza etnico-religiosa più numerosa in Egitto: sono infatti circa 10 milioni, su una popolazione di 103. Vantano un legame culturale, territoriale e spirituale con l’Egitto faraonico. Tuttavia, per la minoranza le discriminazioni sono all’ordine del giorno nel Paese e anche gli attacchi di matrice islamista non sono rari, con chiese, scuole e case bruciate, in particolare da quando al-Sisi ha rovesciato nel 2013 l’ex presidente Mohamed Morsi.