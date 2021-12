Egitto, condannato a 5 anni Alaa Abdel Fattah, icona della rivoluzione del 2011

Figura chiave nella rivolta del 2011 in Egitto, Alaa Abdel Fattah è stato condannato a cinque anni di carcere da un tribunale del Cairo per diffusione di informazioni false. Lo ha reso noto la sorella Mona Seif sul suo account Twitter. La sentenza, che secondo la legge egiziana non può essere impugnata, è stata poi confermata da una fonte giudiziaria che ha voluto mantenere l’anonimato. Altri due attivisti sono stati condannati a 4 anni di reclusione per le stesse accuse: si tratta di Mohamed al-Baqer, l’ex avvocato di Abdel Fattah, e il blogger Mohamed Ibrahim, alias Oxygen.

Alaa Abdel Fattah, gli arresti e gli anni in carcere

Nato il 18 novembre 1981 al Cairo, Alaa Abdel Fattah è un programmatore di software che, insieme alla moglie, ha creato la piattaforma di blog Manalaa: nel 2011, durante i 18 giorni di proteste in piazza Tahrir che hanno portato alla caduta di Hosni Mubarak, è diventato una delle voci più autorevoli del movimento di protesta anche all’estero. Figlio di un noto avvocato dissidente, si era già distinto come attivista nel 2006, quando era stato arrestato nel corso di una protesta pacifica di denuncia a favore di una magistratura egiziana indipendente. Liberato dopo 45 giorni, aveva poi trascorso due mesi in carcere a fine 2011, con l’accusa di incitamento alla violenza. A febbraio del 2015 è stato condannato a cinque anni di carcere per aver partecipato e organizzato, nel 2013, una manifestazione non autorizzata nel all’esterno del consiglio della shura, il parlamento egiziano. Rilasciato nel 2019, è stato poi arrestato di nuovo nel corso di proteste che rivendicavano la rimozione di al-Sisi, sulla base di presunte accuse di corruzione.

Alaa Abdel Fattah, il sostegno di Patrick Zaki

In detenzione preventiva da oltre due anni, proprio come è successo a Patrick Zaki, anche lui accusato di diffusione di informazioni false, Alaa Abdel Fattah ha trascorso un totale di 7 anni in carcere dal 2013. A lungo dietro le sbarre in attesa del processo, l’icona di piazza Tahrir è stato infine condannato a cinque anni, insieme al suo ex avvocato e al blogger Oxygen.

Hope to hear something good today.

🤞❤️ pic.twitter.com/ccxx9mMq9x — Patrickzaki (@patrickzaki1) December 20, 2021



«Tre condanne crudeli e senza appello, nei confronti di tre dissidenti e difensori dei diritti umani che mai avrebbero dovuto mettere piede in una prigione», ha commentato Amnesty International. Nessuno di loro potrà presentare appello, in quanto il processo si è tenuto sotto il tribunale di emergenza.