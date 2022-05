Egitto, scoperti a Saqqara 250 sarcofagi e statuette di bronzo

Nuova eccezionale scoperta in Egitto che potrebbe svelare ulteriori dettagli sull’antico popolo che edificò le piramidi. Un team di archeologi ha riportato alla luce 150 statuette in bronzo e 250 sarcofagi in legno ancora intatti a Saqqara, circa 30 chilometri a sud de Il Cairo. Al loro interno, giacciono in ottimo stato anche le mummie assieme al relativo corredo tra cui un papiro di nove metri. È solo l’ultimo dei ritrovamenti nella vasta necropoli dell’antica Menfi, un tempo capitale del regno e oggi patrimonio mondiale dell’Umanità per l’Unesco. Scopo della missione di ricerca è trovare la tomba di Imhotep, celebre architetto che studiò la piramide a gradoni di Djoser.

Statuette e sarcofagi, cosa hanno trovato gli archeologi egiziani a Saqqara

Ad annunciare la scoperta sensazionale è stato Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, in una conferenza stampa. Le 150 statuette, di varie dimensioni, raffigurano alcune delle divinità egizie, tra cui Anubi, legato al culto dei morti, ma anche Osiride e Iside. Effigi votive rappresentano anche Bastet, la donna-gatto custode dell’amore ma anche della guerra, oltre ad Amunmeen, Nefertum e Hator. Rinvenuta anche una piccola scultura con l’immagine di Imhotep, architetto che nel III millennio a.C. progettò e fece costruire la piramide di Djoser, una delle prime in tutto l’Egitto. «Ci sono anche due statue di bronzo davvero incredibili», ha detto Ashraf Oweis, segretario generale del team di restauro delle antichità di Saqqara. «Quando le abbiamo trovate, persino il nostro respiro produceva rumore a contatto con lo strato esterno di bronzo».

Eccezionali anche i circa 250 sarcofagi in legno, che ancora conservano i resti bendati dei defunti. Le mummie risalgono, secondo gli esperti, al V secolo a.C., ossia in quello che gli storici definiscono Periodo tardo dell’antico Egitto. In uno di loro, che ancora mantiene i colori originali, gli archeologi hanno trovato un rotolo di papiro intatto e sigillato. Lungo nove metri, presenta diversi capitoli del Libro dei Morti, raccolta di testi funerari che gli egizi usavano per guidare il defunto nel suo viaggio nell’aldilà. Il reperto è stato ora trasferito in un laboratorio del Museo Egizio di Tahrir, dove sarà sottoposto ad analisi e studi da parte dei filologi. Il corredo delle mummie conteneva anche una collezione di cosmetici inclusi pettini rudimentali, contenitori per unguenti, orecchini e collane di semi.

Le parole di Waziri e le altre scoperte recenti

«I sarcofagi andranno subito al Grande Museo Egizio», ha dichiarato Waziri al quotidiano locale Sada el Balad. Il complesso aprirà solo a novembre e sorgerà ad appena due chilometri da Giza. «Sono molto orgoglioso che la scoperta sia opera di egiziani e non sarà l’ultima nel sito di Saqqara». Lo scorso 19 marzo, gli archeologi avevano riportato alla luce cinque tombe dell’Antico Regno, una delle quali appartenente a uno statista di alto rango. Nella sua camera mortuaria, dipinta con scene di riti funerari, oltre al sarcofago erano presenti offerte votive e sette coppe di olio.