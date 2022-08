Dall’Egitto alle Azzorre, 12 mete per le vacanze in autunno

La fine dell’estate non coincide per forza con l’addio alle vacanze. In tanti infatti scelgono di organizzare i propri viaggi al di fuori della stagione più calda per varie ragioni, dalle alte temperature all’affollamento, senza dimenticare gli eccessivi costi di hotel e trasporti. Se anche voi state pensando a una gita all’estero per i prossimi mesi, la Cnn ha realizzato una guida con le mete più interessanti da considerare in autunno. Non c’è l’Italia, molto più gettonata fra giugno e settembre, ma non mancano destinazioni di alta qualità. Nei 12 consigli americani ci sono l’Egitto con i suoi tesori dal passato e le Azzorre con i paesaggi paradisiaci, senza dimenticare la Carolina del Sud, Città del Messico e le Hawaii.

Le migliori 12 mete per le vacanze in autunno secondo la Cnn

1. Città del Messico, la meta preferita per i buongustai

Storia e buon cibo sono i due biglietti da visita di Città del Messico, una delle migliori mete per l’autunno secondo la Cnn. La più popolosa fra le metropoli dell’intero Nord America ospita infatti numerosi edifici di grande importanza a livello mondiale. Basti citare Palazzo Nazionale o il Palacio de Bellas Artes con il suo magico Salone Maggiore. Come dimenticare poi il quartiere Roma, protagonista dell’omonimo film premio Oscar di Alfonso Cuaron. Città del Messico è anche meta eccellente per i buongustai. Ospita infatti due dei 10 migliori ristoranti al mondo, Pujol e Quintonil. E fra 1 e 2 novembre ha luogo il Dìa de los Muertos.

2. Samoa, ciclismo, escursioni e surf in autunno fra palme e cielo blu

L’avventura è invece il richiamo principale di Samoa, paradisiaca isola polinesiana indipendente dell’Oceano Pacifico meridionale. Impossibile non pensare di raggiungerla ora che, dall’1 agosto, ha riaperto i confini ai turisti dopo il blocco per il Covid-19. Tuttavia, prima di arrivare bisogna ricordare che i maggiori di 12 anni devono portare con sé certificato di vaccinazione e risultato negativo al tampone. Inoltre le mascherine sono ancora obbligatorie. Una volta raggiunta l’isola però ci si immerge in natura incontaminata con tour, escursioni a piedi o in bicicletta e surf.

3. Madrid, di giorno al Museo del Prado, di notte al Santiago Bernabeu

Fra i consigli della Cnn c’è spazio anche per tanta Europa. Una delle mete più interessanti per le vacanze d’autunno è la Spagna con la capitale Madrid. Archiviate le temperature cocenti dell’estate iberica, la città garantisce interessanti svaghi per il turismo fra cultura, buon cibo e sport. Sugli scudi infatti il Museo del Prado, dove ammirare i capolavori di Velázquez, El Greco e Goya. Di sera, invece, si consiglia una sosta al Parco del Retiro o una partita del Real Madrid nel rinnovato Santiago Bernabeu.

4. Greenville, in autunno una meta eccellente per gli amanti del foliage

L’autunno è anche la stagione del foliage, fenomeno per cui le foglie verdi degli alberi assumono i classici colori gialli e rossi del periodo, tinteggiando la natura con tonalità uniche. Fra le migliori destinazioni per apprezzarlo c’è Greenville, in South Carolina. Tappa obbligata sono infatti Paris Mountain, Table Rock (foto in apertura) e Caesars Head, facilmente raggiungibili anche in automobile. A solo due ore di macchina in direzione sud c’è invece il Congaree National Park con i cipressi secolari, mentre in città abbondano negozi e ristoranti.

5. Egitto, un autunno in compagnia dei grandi faraoni del passato

Il clima sta diventando man mano più mite e, dopo la pandemia, la gente non ha ancora preso d’assalto le principali attrazioni del Paese. Se vi serve un incentivo a visitare l’Egitto, questo è il momento giusto. Oltre alle celeberrime Piramidi di Giza e Sfinge, la culla dei faraoni offre numerose alternative da spalancare gli occhi. Su tutte, i siti di Assuan e Luxor oppure l’oasi del Fayyum, a meno di due ore a sud de Il Cairo. Unica pecca è il caro prezzo degli hotel, solitamente molto più cari rispetto ad altre destinazioni.

6. Hanoi, cultura e buon cibo senza temere i monsoni di stagione

I monsoni, ormai alle spalle, hanno lasciato in Vietnam un clima secco e mite, ideale per una vacanza relax lontano dal caos delle città occidentali. La capitale Hanoi rappresenta, secondo la Cnn, «il vero punto più luminoso dell’Asia in questo momento». Passeggiando per il centro storico è possibile imbattersi in piccoli negozi e boutique di tessuti, gioielli e fiori unici al mondo, mentre in periferia si trova il quartiere Dong Ngac che nel Medioevo ospitava studiosi e intellettuali. Gli amanti del cibo devono assaggiare il Chả cá, pesce con curcuma e aneto talmente popolare da dare il suo nome ad alcuni tratti urbani.

7. Cape Town, il paradiso mondiale per gli appassionati di vino

Punto di collegamento fra gli Oceani Atlantico e Pacifico, Cape Town non è solo il gioiello del Sudafrica, ma una delle mete più interessanti per le vacanze in tutto il mondo. Essendo nell’emisfero australe, l’inverno sta per lasciare spazio alla primavera con temperature miti e gradevoli ogni giorno. Gli amanti del vino non possono esimersi dal visitare l’Haute Cabrière per degustazioni speciali che ricalcano la tradizione Anni 80. Inoltre, dal 7 al 9 ottobre si terrà il Rocking the Daisies, festival musicale con artisti locali e internazionali ancora non annunciati.

8. Usa-Canada, le crociere atlantiche fra economy e lusso

Mediterraneo e Mare del Nord sono indubbiamente le destinazioni più in voga per gli italiani che amano le crociere. Perché però non prendere in considerazione anche quelle dall’altra parte del mondo? La Cnn consiglia infatti i tragitti fra Usa e Canada, per cui esistono versioni sia low cost sia dedite al lusso. St John e Halifax, in Canada, sono porti eccellenti per un viaggio di una settimana nel Nord America, mentre Royal Caribbean offre opzioni da 10 giorni da Cape Liberty a Quebec City per chi non vuole badare a spese. Quest’ultima è ideale per apprezzare il foliage fra scali pittoreschi e attracchi storici come Bar Harbour.

9. Baviera, preparate i biglietti per la nuova Oktoberfest del 17 settembre

Oktoberfest. Parola d’ordine per chiunque si professi amante della birra, è un evento di fama mondiale che attira ogni anno milioni di residenti e visitatori da tutto il mondo. Quest’anno, la celebre manifestazione di Monaco che raggiunge la 187esima edizione avrà inizio il 17 settembre e si protrarrà per due settimane fino al 3 ottobre. I prezzi sono fissi per ogni tipologia di birra, spaziando fra 12,6 e 13,8 euro al litro. Non lontano dal confine con l’Austria sorge poi il castello di Neuschwanstein che ha ispirato Walt Disney.

10. Buenos Aires, una vacanza in autunno a ritmo di tango

Ancora lontane dai numeri pre-pandemia, l’Argentina e la sua capitale Buenos Aires sono mete eccezionali per chi intende organizzare una vacanza in autunno. Inoltre, una volta lì è impossibile non farsi trasportare dai ritmi latini del tango. La Boca, colorata area della metropoli, si balla ovunque ci sia spazio, persino nelle strade o nei parchi pubblici, senza dimenticare i tanti locali disseminati per il quartiere. Dal 6 al 18 settembre inoltre si terrà il Buenos Aires International Tango Festival & Championship 2022. In campo culinario, sugli scudi il Fogón Asado, con menu di sei portate fra cocktail, carne di manzo, dessert e caffè.

11. Hawaii, in autunno per godersi il paradiso tropicale senza folla

Come ricorda la Cnn, il mese perfetto per visitare le Hawaii è settembre. L’inizio della scuola tiene lontane le famiglie con bambini e le temperature più basse scoraggiano gli amanti del solo mare. Insomma, non c’è momento migliore per godere l’eccellenza del paradiso tropicale. Le isole sono anche un buon posto per osservare le balene. GoHawaii.com celebra il canale Anau fra Maui, Molokai e Lanai che con la sua bassa profondità, favorisce l’avvistamento dei grandi cetacei.

12. Azzorre, vacanza in autunno per relax fra laghi vulcanici e geyser

Per chi vuole risparmiare qualche ora di volo, in alternativa alle Hawaii la Cnn ha consigliato le Azzorre. Sabbia finissima, mare cristallino e montagne sono un vero paradiso per tutti i gusti. È possibile infatti rilassarsi sulle rive con un cocktail in mano oppure scalare le vette in escursioni impegnative. Inoltre, ogni angolo omaggia il passato vulcanico fra laghi, piscine termali e geyser. L’isola di Pico ospita invece la Cooperativa Vitivinicola che propone degustazioni di vino per appassionati e dilettanti.