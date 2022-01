Egan Bernal, incidente con un bus: il ciclista in terapia intensiva dopo tre interventi

Un incidente in bicicletta, durante un allenamento in Colombia, ha messo in pericolo la vita di Egan Bernal, campione in carica al Giro d’Italia e vincitore del Tour de France 2019. Uno scontro terribile con un autobus, per il ciclista colombiano, che ha soltanto 25 anni e ora rischia l’intera carriera. Adesso è ricoverato in terapia intensiva dopo l’operazione eseguita durante la notte, dopo le numerose fratture e i traumi toracici riportati. Le sue condizioni sono stabili e l’atleta non sembra in pericolo, sebbene servano altre 72 ore per valutare l’evoluzione delle sue condizioni.

Bernal: tre interventi e ricovero in terapia intensiva

L’impatto con un autobus rosso, che avrebbe frenato senza preavviso per far scendere un passeggero, è stato terribile. Egan Bernal si stava allenando e procedeva a velocità sostenuta, prima di schiantarsi contro la parte posteriore del mezzo e rimediare numerose fratture. Nell’arco di un giorno sono stati ben tre gli interventi, dopo l’arrivo in ospedale e i primi soccorsi prestatigli dai compagni. Si parla di fratture agli arti inferiori, traumi cervicali, toracici e muscoloscheletrici, oltre a uno pneumotorace per cui è stato installato un drenaggio. Bernal è stato prima operato al femore destro, poi per la frattura della rotula della stessa gamba e in fine alla colonna vertebrale per la frattura alle vertebre T5 e T6.

Egan Bernal è stabile, ma la prognosi resta riservata

Il bollettino medico diffuso dalla Colombia parla di un Bernal che ha mantenuto intatta «la sua integrità neurologica». I segmenti coinvolti hanno reagito bene e la loro funzionalità è stata conservata. Adesso per il ciclista arrivano le ore cruciali: resterà in terapia intensiva per le prossime 72 ore, dove sarà costantemente monitorato per valutare l’evoluzione dei suoi traumi e, in generale, le sue condizioni.