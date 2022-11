Eduscopio 2022, la classifica delle scuole superiori: quali sono le migliori

La Fondazione Agnelli ha pubblicato l’Eduscopio 2022, l’aggiornamento della guida per aiutare le famiglie a scegliere l’istituto superiore migliore facendo la lista dei migliori istituti scolastici per tutto il paese. Gli esperti hanno valutato le scuole facendo riferimento sul rendimento dei diplomati al primo anno di università, in base al tasso di occupazione e alla coerenza riscontrata fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e professionali.

Le migliori scuole superiori a Milano e Roma secondo l’Eduscopio 2022

Secondo l’Eduscopio 2022, Milano al primo posto fra i licei classici c’è il liceo di Comunione e liberazione «Sacro Cuore», seguito dal Giulio Casiraghi di Cinisello. Fra gli scientifici il Leonardo e il Volta, seguito dal Sacro Cuore e al terzo posto il Vittorio Veneto. Fra i licei delle scienze umane il primo posto rimane del Virgilio, secondo l’Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni, terzo il Tenca scienze umane opzione economico-sociale.

A Roma il liceo classico Giulio Cesare sale al primo posto, il Visconti finisce quinto. Calano anche il Tasso, il Virgilio, il Vittorio Emanuele II e il Vivona, salgono di posizione l’Augusto, il Manara, il Mamiani. È stabile, come gli altri anni, invece il podio dei Licei scientifici con il Righi in prima posizione seguito dal Morgagni e dal Cavouri licei linguistici, il Renzo Levi da ottavo passa al primo posto, scalzando l’Edoardo Amaldi. Per i licei delle scienze umane il primato va al Giordano Bruno, mentre il Carducci finisce al nono posto.

Le altre scuole al top a Torino, Bologna, Firenze e Napoli

L’Eduscopio 2022 ha aggiornato le migliori scuole anche in altre città d’Italia. Ad esempio, a Torino tra i licei classici c’è lo storico Massimo D’Azeglio che supera il Cavour e l’Alfieri. Per gli scientifici si conferma il Galileo Ferraris, mentre lo Spinelli ruba al Cattaneo il secondo posto. A Bologna, tra i licei classici, il Galvani supera il Minghetti. Ancora, i migliori licei classici di Firenze sono: Michelangiolo, Is Alberti Dante, Galileo. Gli scientifici: Niccolò Machiavelli, Guido Castelnuovo, Leonardo Da Vinci.

A Napoli i migliori licei classici sono: Jacopo Sannazaro, Umberto I e Convitto Vittorio Emanuele II. Passando ai migliori licei scientifici: Giuseppe Mercalli, Convitto Vittorio Emanuele II e Gian Battista Vico. Infine, i migliori licei delle scienze umane di Napoli sono Comenio, Artemisia Gentileschi e Giordano Bruno.