Eduardo Valdarnini: età, fidanzata, film e biografia dell’attore di Nero a Metà

Eduardo Valdarnini è un giovane attore italiano di origini francesi che ha svolto numerosi ruoli anche di rilievo, conquistando la scena del panorama italiano soprattutto con le serie Tv. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata, la biografia e la filmografia dell’attore.

Eduardo Valdarnini: biografia e vita privata

Eduardo Valdarnini è nato a Dreux, un comune francese nella regione dell’alta valle della Loira, il 17 settembre del 1991 sotto il segno della vergine. Ha quindi 31 anni ed è il secondo di tre figli, avendo un fratello maggiore e una sorella minore. Il padre è italiano mentre la madre francese, ma è cresciuto a Roma e ha studiato sociologia all’Università La Sapienza di Roma. In seguito ha studiato recitazione presso la Scuola d’Arte cinematografica Gian Maria Volontè.

Dal 2019 vive a Parigi con la sua compagna Janou, e dal loro amore il 19 marzo 2022 è nato Elias, il suo primogenito. Dell’attore sappiamo inoltre che è bilingue e che parla perfettamente sia italiano che francese.

Eduardo Valdarnini: carriera e film

L’attore ha esordito nel mondo della recitazione nel 2014 recitando nel film Pasolini, ma il primo ruolo da protagonista è arrivato nel 2016 con il film Qualcosa di nuovo. Nel 2021 ha poi preso parte a Maschile singolare, presente sulla piattaforma di streaming Prime Video. Sempre per il grande schermo ricordiamo il ruolo in Autumn Beat (2022) con la regia di Antonio Dikele Distefano.

Per il piccolo schermo ha invece interpretato uno dei protagonisti principali nelle prime due stagioni di Suburra in onda su Netflix e poi in Nero a metà (2022), il grande successo di Rai Uno. Nel 2023 è invece uno dei protagonisti del docu-film Fernanda, la biografia della donna di cultura ed eroina del Novecento Fernanda Wittgens interpretata da Matilde Gioli e in onda su Rai Uno il 31 gennaio 2023.