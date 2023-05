Edoardo Zattin morto durante l’allenamento di boxe, l’autopsia: ucciso da un pugno

Edoardo Zattin è morto per un violentissimo pugno sferrato all’altezza dell’orecchio sinistro. L’esito arriva dall’autopsia effettuata sul corpo del ragazzo: a causarne il decesso, è stato un colpo ricevuto nella palestra di arti marziali Iron Dojo Team di Monselice, mercoledì 22 febbraio poco dopo le sette di sera. Grazie a una serie di accertamenti medico legali è stato possibile mettere in luce ulteriori dettagli, per quanto restino alcuni punti da chiarire.

L’ultimo atleta e compagno con il quale Edoardo si era allenato è stato un 35enne di Rovigo, ma non è certo che lo studente indossasse il caschetto protettivo. Stefano D’Errico, professore dell’Università di Trieste, nominato dal pubblico ministero Maria D’Arpa, titolare delle indagini sta lavorando per accertare gli ultimi elementi. Ancora in analisi gli orari dell’ingresso in palestra e quelli del suo arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale civile di Padova. La Procura intanto ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando il reato di omicidio colposo, ma, al momento, nessuna persona è stata iscritta nel registro degli indagati.

Al vaglio gli orari tra il decesso la chiamata ai soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, Edoardo avrebbe ricevuto un pugno molto violento sopra l’orecchio sinistro, e lo avrebbe incassato tra le 19.15 e le 19.25. Il Suem 118, quella sera – come riportato da Il Mattino – è stato chiamato alle 20.15, circa un’ora più tardi dal terribile pugno. L’ambulanza è arrivata tempestivamente poco dopo, alle 20.27. Il ragazzo, dapprima sottoposto a una serie di manovre di rianimazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale civile di Padova dove è arrivato intorno alle 22. Il violentissimo colpo gli ha procurato la frattura della teca cranica e una conseguente emorragia interna. Inoltre ha subito una serie di lesioni sulla parte destra dell’encefalo.