Isola dei famosi: chi è Edoardo Tavassi? Età, vita privata del fratello di Guendalina

Videomaker di professione e fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi a cui partecipa proprio al fianco della sorella: vediamo chi è, quali sono state le sue esperienze prima dell’approdo in Honduras e cosa si sa della sua fidanzata.

Chi è Edoardo Tavassi: il videomaker fratello di Guendalina

Nato a Roma nel 1985, ha una società che si occupa di creare contenuti in ambito medico focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. In particolare, essendo un videomaker, ciò che fa è riprendere interventi o il medico che li spiega in modo da montarne e condividere il filmato. Lontano dai riflettori del piccolo schermo ma molto seguito sui social network è appassionato di anime e manga e partecipa agli eventi del settore.

L’uomo non è comunque completamente nuovo al pubblico più affezionato dei reality show: nel 2011, quando la sorella Guendalina stava partecipando al Grande Fratello, fu proprio lui a difenderla dallo studio contro il gieffino Pietro Titone. Per calmare gli animi si rese necessario l’intervento dell’allora conduttrice Alessia Marcuzzi.

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni poco prima di partire con lei alla volta dell’Honduras, si è così espresso: “Siamo molto competitivi. Abbiamo fatto molti viaggi insieme ed è sempre una risata e cinque litigi. Ci vogliamo bene ma siamo completamente diversi”.

Edoardo Tavassia: l’ex di Diana del Bufalo

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa se attualmente Edoardo abbia una compagna oppure no. In passato è stato fidanzato con Lucia Martella e con Diana Del Bufalo, insieme a cui nel 2020 ha intrapreso una relazione durata qualche mese. I due avevano conquistato i fan con post e video divertenti sui social, ma la loro storia d’amore è durata da marzo a ottobre.

A confermare l’addio era stata la stessa Diana tramite un lungo post condiviso sui social dove ringraziava il videomaker per i bellissimi momenti passati insieme e per tutto ciò che c’era stato tra di loro.