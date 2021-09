Edoardo Leo, protagonista de Gli uomini d’oro, questa sera, 16 settembre 2021 su Rai2, carriera e vita privata dell’attore

Questa sera 16 settembre alle 21.20 su Rai2, ci sarà, in priva visione, il film Gli uomini d’oro, di Vincenzo Alfieri. Tra i protagonisti Fabio De Luigi ed Edoardo Leo. La pellicola è ispirata a un fatto di cronaca nera realmente accaduto. Si tratta di una rapina, messa in atto ai danni delle poste di Torino nel 1996, in cui il bottino ammontava a 2 miliardi e 52 milioni di lire in contanti più assegni per 3 miliardi.

Gli uomini d’oro: la trama del film con Edoardo Leo

Luigi Meroni, impiegato alle Poste, ma amante del lusso e delle belle donne, sogna una vita ricca e agiata. È pronto a tutto per raggiungere il suo obiettivo anche rubare dal furgone portavalori che guida ogni giorno, ma, per farlo, ha bisogno di una squadra. Ecco quindi che ingaggia il suo migliore amico, Luciano, ex postino quarantenne, oggi baby-pensionato; il collega Alvise e il Lupo, un ex pugile ora proprietario di un pub in società con Zago. Sembra un colpo semplice, organizzato a regola d’arte e senza pistole, ma, alla fine, qualcosa andrà storto.

Edoardo Leo: carriera e vita privata del protagonista de Gli uomini d’oro

Nato a Roma il 21 aprile del 1972, Edorado Leo nella settima arte si è cimentato in più ambiti come attore, sceneggiatore e regista. Nel 1999 ha conseguito, con il massimo dei voti, la laurea in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. Attore anche teatrale, Edoardo Leo ha guadagnato la popolarità presso il grande pubblico grazie al ruolo di Marcello, interpretato nella terza e quarta stagione di Un medico in famiglia. Nel 2014 è il protagonista del film di Sydney Sibilia Smetto quando voglio. In carriera ha ottenuto quattro candidature al David di Donatello, vincendone uno (il David Giovani) nel 2015 per il film Noi e la Giulia dove è regista, sceneggiatore e attore.

Molto discreto nella vita privata, che tende a non pubblicizzare, Edoardo Leo è sposato con la cantante e musicista Laura Marafioti, conosciuta come La Elle sui social, ed è papà di due figli.