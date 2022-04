Edoardo Leo: moglie, padre, famiglia, film e regia dell’attore che compie 50 anni

Edoardo Leo è un famoso attore italiano che il 21 aprile 2022 compie 50 anni. Volto noto al pubblico televisivo e cinematografico, tra i suoi successi ci sono le pellicole Perfetti Sconosciuti e Diciotto anni dopo. Ecco i film con cui i suoi fan amano ricordarlo e alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Edoardo Leo: i film più famosi in cui ha recitato l’attore

Ha ottenuto la fama grazie alla fortunata fiction Un medico in famiglia, poi consacrata con film di grande successo in Italia. Si tratta di Edoardo Leo, 50 anni il 21 aprile 2022, che in breve tempo è diventato uno stimato attore. Ad oggi sono molti i film di successo in cui ha recitato nel corso della carriera. Da Diciotto anni dopo film scritto, diretto e interpretato da lui stesso, a Perfetti sconosciuti. Si è però anche distinto in Nessuno mi può giudicare, To Rome with Love di Woody Allen, Caterina e le sue figlie, Lo zio d’America, Romanzo criminale – La serie. Nel 2014, inoltre, ha recitato in ben cinque film che hanno riscosso ottimo successo: La mossa del pinguino di Claudio Amendola, Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, Ti ricordi di me? di Rolando Ravello, Pane e burlesque di Manuela Tempesta ma soprattutto Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, film capostipite di una fortunata saga.

Chi è la moglie dell’attore?

Edoardo Leo è sposato con Laura Marafioti, cantante e musicista conosciuta con lo pseudonimo La Elle. Edoardo è papà di Francesco e Anita. La loro età non è nota in quanto Edoardo non ama molto raccontare aspetti della sua vita privata.

Edoardo e Laura si sono sposati nei primi anni 2000, ma erano fidanzati già da tempo. La coppia condivide anche la vita lavorativa: Laura, infatti, ha partecipato con le sue musiche alla colonna sonora del film Buongiorno Papà diretto proprio da Edoardo e grazie al quale ha vinto il premio Miglior canzone originale.