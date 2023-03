Edoardo Franco: età, fidanzata e biografia del vincitore di Masterchef 12

Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef 2023. Prima dell’avventura televisiva, ha fatto il rider in Svezia e in Germania decidendo poi di lasciare tutto e dedicarsi alla sua grande passione, la cucina. «Le cose belle accadono», ha affermato dopo la vittoria.

Chi è Edoardo Franco

Edoardo Franco è di Varese, ha 26 anni e prima di approdare a Masterchef ha lavorato all’estero per un delivery. Ma, come racconta: «Durante una consegna ho capito che volevo fare altro, così ho mollato tutto e sono tornato in Italia». Il ragazzo si è quindi dedicato alla cucina approdando allo show di Sky e vincendolo, aggiudicandosi così 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto. Con lui sul podio anche Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo.

L’ultima prova decisiva per la vittoria prevedeva, per i finalisti, la presentazione del proprio menù ideato, sviluppato e realizzato in completa autonomia. Ognuno dei concorrenti ha presentato un menu personale che in un certo senso racchiudeva la propria personalità e il proprio vissuto. Quello che ha permesso a Franco di vincere è stato il “Tutto mondo” ispirato al titolo del murale realizzato da Keith Haring.

Il menu che l’ha portato alla vittoria

Edoardo Franco ha introdotto i suoi piatti affermando che il cibo deve unire e non dividere: «Il mio intento è quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo». L’antipasto, dal nome Medievale ma non troppo, è una barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione, intruglio medievale, latticello e porro fritto, accompagnato da un infuso alla barbabietola e aneto. Il primo, Ravioli kebab, è una sua interpretazione del kebab: una polpetta di agnello speziato dentro un fagottino di pasta all’uovo servito con salsa all’albicocca e foie di carota. Il secondo è un incontro tra il mare e le spezie orientali, Capesante al curry, con l’aggiunta di maionese al corallo e coriandolo fritto. Infine il dessert, Matrimonio in bianco, è una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja.

Un menu che ha racchiuso in poche portate i sapori del mondo e che Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri hanno considerato audace e coraggioso. Oltre a godersi la vittoria dopo 24 puntate, ora al vincitore tocca anche tagliarsi i capelli, come gli ha ricordato Barbieri, facendo riferimento alla scommessa fatta all’inizio del programma.