Edoardo Albinati e Francesca D’Aloja: «La mia smania di lei è diventata ossessione»

Edoardo Albinati e Francesca D’Aloja hanno confessato i momenti più belli della loro storia d’amore. Entrambi scrittori, lui è vincitore del Premio Strega con il libro La scuola cattolica, mentre lei è anche regista e produttrice. Oggi raccontano il loro amore che è iniziato nel 2006, in un momento difficile per entrambi, sposati e con figli quando si sono incontrati. A fare le presentazioni allora un altro scrittore, Sandro Veronesi. «Organizzò una cena, noi avevamo vite felici e lontane, non ci siamo stati troppo simpatici. Girai il film, ripresi pure Edoardo mentre faceva lezione. Stacco. Anni dopo, eccoci qui» spiega la D’Aloja.

Edoardo Albinati e Francesca D’Aloja, come nasce il loro amore

«Per me, non c’è stata conversione, ma realizzazione e felicità, che pure non era il mio obiettivo. Non stavo cercando un’altra vita. E infatti, quando ci siamo messi insieme, ho scontato parecchi guai» spiega Albinati. I due si sono messi insieme solo tempo dopo quella cena.

Quali sono stati i momenti più belli per la coppia? Per lei sicuramente il primo «Ti amo» di lui, per lui quando si ritrovarono su una barca tra Ponza e Palmarola, in un settembre che sapeva ancora di estate. A quel punto, lo scrittore aveva realizzato di avere tutto quello che desiderava.

Com’è oggi la loro storia

«Mi sento i suoi occhi addosso sempre, sempre, sempre. Talvolta, può essere troppo. C’è qualcosa di eccezionale nel nostro amore che rende anche faticoso governarlo, amministrarlo, viverlo» spiega lei. Non vivono nella stessa casa, anche se entrambi vivono a Roma. «All’inizio, con cinque figli da gestire, era inevitabile. Poi, le abitudini hanno preso il sopravvento. Ma dormiamo sempre insieme, ceniamo insieme. Lui non lo ama, non condivide, ma credo sia questo il segreto del nostro rapporto» conclude.

«Io ho bisogno fisico di toccare Francesca, mi tormento se non posso toccarla. Lei, adesso, è molto pudica. All’inizio non lo era, e io la vorrei sempre ammirare nuda, ma lei si sottrae, si veste, si nasconde… Questo, per me, è intollerabile» confessa lui. Purtroppo, però, la donna afferma che il suo corpo è cambiato ora.