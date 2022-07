La giravolta del New York Times: «La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia»

Il New York Times torna a occuparsi con un editoriale della politica italiana. Questa volta però i toni sono ben diversi da quelli usati da David Broder sei giorni fa nel commento dal titolo: “Il futuro è l’Italia. Ed è tetro” che aveva provocato l’irritazione di Giorgia Meloni.

Perché considerare Draghi simbolo di democrazia è «una anomalia»

Oggi Christopher Caldwell, che firma il commento “La fine del governo Draghi è il trionfo della democrazia, non una minaccia”, si chiede quanto possa essere democratico un “governo tecnico” (meglio forse sarebbe stato definirlo di unità nazionale). «In una delle sue newsletter», scrive Caldwlell, «JPMorgan ha descritto le manovre parlamentari che hanno portato alle dimissioni di Draghi come un ‘colpo di stato populista’». Eppure considerare l’ex presidente della Bce un «simbolo della democrazia» rappresenta una sorta di anomalia visto che «non è mai stato votato dagli elettori» (vecchio refrain ormai diventato dalle nostre parti un meme). «Era stato nominato», continua l’opinionista, «per sbloccare una situazione di impasse a inizio 2021. Per quanto Draghi sia stato rispettabile e capace, le sue dimissioni rappresentano un trionfo della democrazia, almeno per come la parola democrazia è tradizionalmente intesa».

«Italia serva di due padroni: elettori e mercati finanziari»

Secondo il giornalista il problema dell’Italia, ma anche di altri Paesi, è che ogni governo serve «due padroni: gli elettori e i mercati finanziari globali». Ma «non è così che dovrebbe funzionare la democrazia». Anche se l’Italia è in una posizione particolare tra un debito pubblico che supera il 150 per cento del Pil, calo demografico, aumento dei tassi di interesse e una moneta unica europea che Roma non può svalutare.

Il Recovery Fund e il ‘ricatto’ di Bruxelles

Ma in cosa consiste la credibilità di Draghi?, si chiede il giornalista. «In una democrazia, la credibilità deriva da un mandato popolare. In un “governo tecnico”, la credibilità viene dai rapporti con banchieri, autorità di regolamentazione e altri addetti ai lavori. Quando una personalità come Draghi prende il potere, non è chiaro se è la democrazia a chiedere aiuto delle istituzioni finanziarie o se le istituzioni finanziarie abbiano messo la democrazia in un angolo». Cardwell poi si concentra sul Recovery fund, gli aiuti di Bruxelles vincolato a un piano riforme. L’Italia ha ricevuto solo 46 dei 200 miliardi promessi e ora, sempre secondo l’editorialista, dovrà finire il lavoro per ottenere i soldi. «Queste riforme sono diventate odiose per molti elettori», spiega Caldwell citando i balneari e i taxisti (anche se liquida la questione in modo frettoloso, senza aver centrato il nodo del problema). Molte riforme dovevano essere approvate entro fine anno e la caduta di Draghi «non è una coincidenza». Se con Draghi si sarebbero potuti trovare i soldi per salvare il Paese, «non c’è niente di ‘populista’ o ‘filoputiniano’ o di irragionevole nel preoccuparsi riguardo le conseguenze per la democrazia».