L’Argentina commissaria l’Edesur, la controllata locale dell’Enel

In Argentina, a Buenos Aires, c’è un vero e proprio caso legato a diversi blackout che hanno lasciato oltre 180 mila persone senza corrente elettrica. La vicenda ha portato il governo argentino alla decisione di commissariare la società di distribuzione elettrica Edesur. Una notizia che all’apparenza non sembra avere nulla a che fare con l’Italia, ma in realtà l’azienda è una controllata locale di Enel. Ansa e Dagospia raccontano la vicenda, spiegando come sia stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale del Paese un decreto in cui si afferma che la società «non rispetta in modo sistematico i parametri di qualità media del servizio».

Il ministro Massa: «Obiettivo fiscalizzare e monitorare i miglioramenti»

Poche ore prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con cui è stata resa nota la decisione di commissariare la società, ad anticipare l’operazione era stato Sergio Massa. Quest’ultimo è il ministro dell’Economia argentino, ha origini italiane e ha precisato in una breve nota che la decisione di affidare all’ingegnere Jorge Ferraresi il commissariamento «riguarda la parte operativa». L’obiettivo sarebbe, invece, «fiscalizzare e monitorare le opere di miglioramento del servizio». Appena una settimana fa, però, l’Enre, l’Ente regolatore dell’energia elettrica argentino, aveva denunciato i vertici della compagnia per presunti reati di «frode per violazione di diritti accordati, abbandono di persone e intralcio a pubblico servizio».

L’Enel si è aggiudicata nel 1992 l’Edesur per 95 anni

Edesur è una controllata di Enel dal 1992. La società italiana se l’è aggiudicata per 95 anni e dovrebbe controllarla fino al 2087. Il condizionale è d’obbligo perché durante la presentazione del Piano Strategico 2023-2025 dello scorso novembre, i vertici della società hanno annunciato l’intenzione di vendere tutti gli asset in Argentina. A volerli acquistare sarebbe lo stesso governo, che già da inizio anno ha provato ad avviare una trattativa. Lo aveva reso noto durante un’intervista telefonica Walter Martello, il direttore dell’Enre, che ha dichiarato: «È possibile che la maggior parte delle azioni vengano comprate dallo Stato, ed è una proposta che personalmente avevo fatto prima di assumere la guida dell’Enre».