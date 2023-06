Ederson con lo snus durante la festa Champions: il video diventa virale

Ederson nella bufera. Il portiere brasiliano del Manchester City avrebbe fatto uso di snus durante i festeggiamenti con la squadra per la vittoria in Champions League contro l’Inter. In un video diventato virale sui social, Ederson sembra prendere qualcosa e inserirlo sotto il palato, un gesto diventato comune tra gli atleti che fanno uso della sostanza.

"Please don't go" 🙏 Jack Grealish begging Bernardo Silva to stay 😅 pic.twitter.com/aJJbZAYTuR — Football Daily (@footballdaily) June 12, 2023

Ederson e il video virale con lo snus

In uno dei tanti video pubblicati dai calciatori del Manchester City dopo la vittoria in Champions League, si vede il talento inglese Jack Grealish che implora scherzosamente il compagno di squadra Bernardo Silva di non andarsene a fine stagione. Questo video è diventato virale in poche ore perché rappresenta una delle tante situazioni ironiche in cui è stato coinvolto Grealish per i festeggiamenti dei trofei vinti dal City. Tuttavia, in molti hanno notato che sulla sinistra il portiere brasiliano del team di Manchester, Ederson, che prende una bustina dalle dimensioni di una caramella e la inserisce sotto il labbro superiore. Per gli utenti dei social non ci sono dubbi, è snus. Si tratta di polvere di tabacco che sta spopolando nel Regno Unito e viene utilizzata anche da giovani calciatori per migliorare le prestazioni ed essere più reattivi fuori e dentro il campo.

Lo snus è illegale?

Lo snus non è una droga ma è una sostanza nel quale vige un divieto in Inghilterra. Tuttavia, sembra che questa trasgressione sia tutto sommato accettata e tollerata. Lo snus è legale soltanto in Svezia ed è proprio lì che queste bustine di tabacco essiccato viene prodotto e venduto. Infatti, procurarsi tale sostanza è più semplice di quello che sembra. Infatti, ci sono alcuni siti online che lo vendono in diverse quantità e il prodotto una volta acquistato viene consegnato direttamente a casa. Anche per questa ragione, questa tendenza, che può portare a dipendenza, sta spopolando in Inghilterra.