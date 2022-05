L’annuncio a sorpresa di Ed Sheeran: è papà per la seconda volta

Ed Sheeran papà per la seconda volta. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso artista, con un post a sorpresa su Instagram. «Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. La amiamo entrami così tanto e siamo al settimo cielo per essere diventati una famiglia di 4 persone», scrive il musicista britannico nel messaggio, che accompagna da una foto di una copertina su cui sono adagiati due calzini bianchi da neonato.

Ed Sheeran, la primogenita Lyra Antarctica nata a settembre 2020

La notizia è arrivata come detto a sorpresa: Ed Sheeran non aveva infatti nemmeno comunicato che la moglie Cherry Seaborn fosse in dolce attesa. Per la coppia si tratta della seconda figlia: la primogenita, Lyra Antarctica, è nata l’1 settembre 2020. Anche in quel caso l’annuncio della nascita era arrivato sui social e Sheeran, molto geloso della sua privacy, aveva tenuto segreta la lieta notizia fino alla fine, rivelandola solo agli amici più stretti. Al momento non è stato comunicato il nome della secondogenita.

Ed Sheeran, nel 2018 il matrimonio con Cherry Seaborn

Dopo le relazioni con la cantautrice scozzese Nina Nesbitt e Athina Andrelos (che lavora come assistente di produzione per i programmi tv dello chef Jamie Oliver), nel 2015 Ed Sheeran ha avviato una relazione con Cherry Seaborn, ex compagna di classe alla Thomas Mills High School di Framlingham. I due all’epoca avevano avuto una relazione, poi si erano persi di vista: mentre lui raggiungeva il successo mondiale come cantautore, lei era volata negli Stati Uniti per frequentato la Duke University in Carolina del Nord. Tornati a essere una coppia, questa volta con intenzioni più serie, Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono poi sposati in gran segreto nel 2018, con una cerimonia a cui hanno partecipato solo 40 invitati, celebrata nella loro casa nel Suffolk.