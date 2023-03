Ecuador, i danni del terremoto: vittime e crolli

Il sisma di di magnitudo 6.8 che ha colpito l’Ecuador, con epicentro la città meridionale di Baláo e localizzato a una profondità di oltre di 65 chilometri, ha fatto almeno 16 vittime. Ma il bilancio è destinato a salire. La scossa è stata avvertita anche in Perù e Argentina: sulla rete circolano i video di persone che fuggono in preda al panico, di alcuni edifici crollati e dei danni provocati dal terremoto. Sarebbero circa 130 i feriti.

Ieri in #Ecuador un terremoto ha causato morti, feriti e ingenti danni. Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicuro la mia preghiera per i defunti e per tutti i sofferenti.

— Papa Francesco (@Pontifex_it) March 19, 2023