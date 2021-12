Ecopneus, nuova vita ai pneumatici

Può la gomma usata di un’auto diventare qualcosa di utile, invece che essere semplicemente gettata via? La risposta è sì. L’innovazione e le nuove tecnologie, unite alla cultura del riciclo e della salvaguardia dell’ambiente, possono far sì che adesso qualsiasi pneumatico fuori uso posa avere una nuova vita. Come? Ad esempio, come parte di una superficie di gioco. È la società Ecopneus, costituita dai principali produttori di pneumatici d’Italia, che raccoglie e ricicla i pneumatici fuori uso e li rende parte integrante di superfici ad elevata performance. Calcio, atletica, basket, padel, pallavolo e perfino sport equestri: i pneumatici sono già ovunque, anche ad alti livelli.

Pneumatici fuori uso utilizzati anche da squadre di Serie A

L’evoluzione di abbigliamento e articoli sportivi va di pari passo, quindi, con quella delle superfici da gioco. Anche in Serie A c’è chi ha scelto questa tecnologia per la realizzazione dei propri impianti d’allenamento. Atalanta, Bologna e Udinese, ad esempio, sono state le prime a selezionare campi in erba sintetica che sono ideati e realizzati anche attraverso questa tecnologia. Due gli utilizzi: da una parte la gomma riciclata garantisce una protezione anti-shock posizionata appena sotto il manto erboso; dall’altra, come intaso tra i fili d’erba sintetica, per avere una maggiore elasticità e giocabilità.

Campi da calcio con pneumatici fuori uso: i vantaggi

Il vantaggio di utilizzare manti erbosi sintetici realizzati con questa tecnologia è duplice. In primo luogo, si massimizza l’utilizzabilità rispetto ai campi in erba naturale, che non possono essere usati 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Inoltre, si tagliano contemporaneamente costi di manutenzione e gestione fino al 50 per cento. Sorride anche l’ambiente: si ricicla la gomma e diminuiscono l’acqua e le cure fitosanitarie necessarie per il mantenimento dell’efficienza nei campi in erba vera. Inoltre la diversa energia elastica restituita all’atleta previene infortuni e affaticamenti muscolari.

Ecopneus: l’uso per basket e padel

Non c’è solo il calcio, però, nel mirino di Ecopneus. La società senza scopo di lucro ha studiato le superfici da basket per realizzare un “tappeto” in grado di migliorare le prestazioni dei cestisti e ridurne infortuni e stress muscolare e articolare. La ricerca e il confronto costante con atleti e tecnici di livello nazionale e internazionale ha permesso ai campi in gomma riciclata di raggiungere quasi tutta l’Italia: Bari, Milano, Verona, Trento, ma anche Sardegna e Valle d’Aosta. Si aspetta solo l’omolgazione finale da parte di LegaBasket e FIBA per poter ospitare competizioni nazionali e internazionali. E anche il padel sta già rinnovando i propri campi in gran parte del paese, passando dalla moquette in erba sintetica ai campi in gomma riciclata.

Ecopneus: superfici adatte anche per i più piccoli

Anche nelle scuole si comincia ad utilizzare questa tecnologia. La scelta delle superfici con pneumatici riciclati è di facile intuizione: la gomma viene usata per realizzare strati anti-trauma che possono aiutare ragazzi e bambini in caso di cadute. Anche alcune città hanno già predisposto aree gioco per i più piccoli con le tecnologie promosse da Ecopneus.

Ecopneus: smaltite in 10 anni più di 2 milioni di tonnellate di pneumatici

Ecopneus in 10 anni di attività ha recuperato oltre 2,2 milioni di tonnellate di pneumatici fuori uso. Più di 700mila le missioni di raccolta in 25mila gommisti di tutta Italia. Così facendo, si sono risparmiati oltre un miliardo di euro sull’importazione di materie prime e soprattutto evitate 3,36 milioni di tonnellate di CO2 di emissioni nell’atmosfera. A questi si aggiungono oltre 15 milioni e mezzo di metri cubi di acqua risparmiati. In pratica, Ecopneus ha raccolto l’equivalente di una pila di pneumatici delle dimensioni di un campo da calcio e alta un chilometro e mezzo.