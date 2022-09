I timori dell’Europa sulla pericolosità di Giorgia Meloni

Lo spauracchio è alle porte. Al di là delle ombre nostalgiche, delle braccia tese che si alzano goffe, della urla contro le minoranze, della patina di istituzionalità che a fatica viene mostrata, l’Europa intera ci guarda, attende il weekend del voto e comincia a chiedersi: siamo “Pronti”, per usare proprio lo slogan di questa campagna elettorale, a un governo di centrodestra (più estrema che centro) guidato da Giorgia Meloni? Una vecchia storia, visto che all’estero non si sono mai fidati particolarmente di lei. Che, c’è da dire, non ha fatto granché per tranquillizzare Bruxelles, anzi, ha già detto con tono minaccioso che «la pacchia è finita», qualsiasi cosa voglia dire. Tanto che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha pronunciato parole sibilline, che hanno già fatto irritare i partiti di destra in Italia: «Se le cose dovessero andare per il verso sbagliato, abbiamo gli strumenti» per rispondere. In che senso? «Ho parlato per esempio di Polonia e Ungheria», cioè due Paesi “puniti” con il congelamento dei fondi europei. Insomma, anche Roma è avvisata.

L’Economist: la Meloni «martella sui migranti» e «difende e ammira Orban»

Gli ultimi ad agitarsi per il nostro futuro, e a farsi una domanda che sembra piuttosto retorica, sono quelli dell’Economist. Quasi 20 anni dopo aver definito Silvio Berlusconi “unfit”, inadatto a guidare l’Europa, le perplessità ricadono sulla leader di Fratelli d’Italia: «A meno che i sondaggi non sbaglino clamorosamente, il 25 settembre gli italiani eleggeranno il governo più di destra della storia post bellica del loro Paese». Lo storico settimanale liberal britannico dedica una lunga analisi alle elezioni politiche italiane, sbattendo in copertina il faccione di Giorgia Meloni, a tutta pagina, su sfondo tricolore e con un’espressione un po’ inquietante. “L’Europa deve preoccuparsi?”, è il titolo che spiega bene i timori dei mercati e delle cancellerie occidentali. Secondo l’Economist, se non altro, il trio Meloni–Salvini–Berlusconi dovrà fare i conti con i limiti imposti dalla politica europea, «dal mercato e dai soldi». La Meloni viene descritta come una leader che «martella sui migranti» e che, rivolgendosi quest’anno a una platea di conservatori americani, «ha denunciato come “la nostra intera identità sia in pericolo”; che ha accusato l’Unione europea di essere complice di una politica di “sostituzione etnica”; e che difende e ammira Viktor Orban, primo ministro populista dell’Ungheria».

How afraid should Europe be of the woman expected to be Italy’s next leader? The risks are obvious—but there are also reasons to be cool-headed: https://t.co/0vzuhwYz6c pic.twitter.com/c2JrGz6je7 — The Economist (@TheEconomist) September 22, 2022

Insomma non il migliore dei biglietti da visita. L’Economist si aggrappa almeno alla ferma posizione filo Nato e anti Russia tenuta negli ultimi mesi dalla Meloni, in tema di guerra in Ucraina, anche se forse cambierebbe idea dopo le parole di Silvio Berlusconi che ha giustificato Vladimir Putin dicendo che voleva solo sostituire Volodymyr Zelensky con un «governo di persone perbene». Se non altro, l’aria che tira verso destra e sferza l’Europa non soffia solo in Italia. L’Economist ricorda «il successo conquistato la settimana scorsa» della destra in Svezia e «il 41 per cento di voti ottenuti in Francia ad aprile da Marine Le Pen nella sua corsa contro Emmanuel Macron». Il caso italiano sarebbe quindi l’ulteriore segnale «di una poderosa svolta dell’equilibrio politico europeo verso l’estrema destra nazionalista». Un processo che il settimanale britannico si spiega con gli umori di una fetta crescente di «elettori esasperati dai fallimenti dei partiti di establishment», ora pronti a «lanciarsi verso alternative non sperimentate e non collaudate». Come si dice in questi casi: che Dio ce la mandi buona (e non troppo fascista).

Il tedesco Stern: «La post fascista può vincere con l’aiuto degli amici di Putin»

Per qualcuno però lo scenario è ancora più apocalittico. Basta guardare un’altra copertina, quella del nuovo numero del settimanale tedesco Stern, sempre dedicata a Giorgia Meloni. In questo caso la probabile futura premier italiana viene definita, senza mezzi termini, “la donna più pericolosa d’Europa”. Dalla Germania insomma la vedono così: «La post fascista Meloni può vincere le elezioni in Italia con l’aiuto degli amici di Putin. Questo avrebbe conseguenze estreme per noi». Il settimanale, anche in questo caso, ha un orientamento progressista, e nel suo reportage interno a pagina 22 c’è un altro duro titolo: “Veleno biondo”, dove la capa di Fdi viene descritta come una donna che «si presenta come cristiana, moderna e innocua. Allo stesso tempo vuole trasformare l’Italia in uno Stato autoritario, se vincerà le elezioni». L’articolo, scritto da Luisa Brandl e Andrea Ritter, parla di una leader che affronta temi sociali e si presenta con efficacia sui palchi in Italia, raccogliendo ampi consensi, ma Meloni avrebbe ultimamente omesso di parlare dei suoi temi forti, come il «blocco marittimo contro i rifugiati, l’Europa delle patrie che vuole promuovere con il suo grande modello di riferimento Orban e le tirate contro la lobby LGBT».

Die gefährlichste Frau Europas: Postfaschistin Giorgia #Meloni kann mithilfe von #Putin-Freunden die Wahl in #Italien gewinnen – das hätte extreme Folgen für uns. Der neue stern ist ab morgen am Kiosk erhältlich – und ab sofort auch bei uns im Shop! #italien #wahl #giorgiameloni pic.twitter.com/38JhgMmcY9 — stern (@sternde) September 21, 2022

Nel pezzo viene aggiunto che «Meloni dice di essere cristiana, ma questo non significa necessariamente che le piaccia andare in chiesa. Sostiene gruppi ultraconservatori che, in nome di Dio, si mobilitano contro il diritto all’aborto e le famiglie “non naturali”». Sulla Russia, scrive Stern, «sia Berlusconi sia Salvini curano legami con il Cremlino. Attraverso di loro, Putin avrebbe per la prima volta alleati nel governo di un Paese dell’Europa occidentale e con il loro aiuto potrebbe destabilizzare l’Unione». Viene poi ricordato che «nel 2020 Meloni ha diffuso false notizie sul coronavirus e ha twittato che l’Ue ne avrebbe beneficiato dalla pandemia, senza spiegare esattamente come». Sul piano della politica estera, secondo l’articolo, «molto lascia intendere che Meloni avrà un approccio pragmatico a livello europeo, per garantire che Bruxelles continui a inviare denaro a Roma», ma i problemi per l’Ue e l’euro sarebbero in agguato e «la paura per l’Italia “bambino speciale” è tornata‘, anche a causa dei piani di Matteo Salvini.

Prima cosa da sapere su Giorgia Meloni: vista dall’estero è molto, molto italiana. https://t.co/c0rkmePvsE pic.twitter.com/AVD7YM6kQQ — Chiara Albanese (@chiaraalbanese) September 23, 2022

Bloomberg: «Una nazionalista carismatica che mette in crisi i mercati»

Infine, Bloomberg parla di Giorgia Meloni come una leader che «gli italiani vogliono al comando, ma nessuno è davvero sicuro di cosa farà quando sarà sotto pressione per affrontare le sfide che attendono il suo Paese». Insomma, anche qua si percepisce della preoccupazione. La corrispondente italiana Chiara Albanese parla di «esibizioni elettriche ai raduni politici» e del fatto che è stata la prima «a fare una campagna con il simbolo della fiamma, evocando Benito Mussolini». E ancora: «La prospettiva di una nazionalista carismatica che prenda il potere senza quasi alcuna esperienza di governo mette in crisi investitori e funzionari. L’Italia, ovviamente, sta lottando con le ricadute del conflitto più grave in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale. Ma il Paese è alla deriva da anni, mentre lotta per trovare una formula che possa sbloccare il suo potenziale pur rimanendo fedele alla sua identità». Quanto cambieranno le cose con il ciclone Meloni? Viene definita «affascinante, determinata e molto italiana». Proprio per questo i mercati la guardano nervosamente. Così come un po’ tutto il Continente.