Dall’Economist allo Spiegel, torna lo stereotipo Italia-spaghetti

E mo pasta! Tanto per cambiare, rieccoci sulle copertine di una rivista straniera con una bella spolverata di luoghi comuni: gli spaghetti e la pizza (per mafia e mandolino ripassare). Stavolta è stato il prestigioso Economist a utilizzare l’immagine dell’Italia come termine di paragone dispregiativo: la frase “Welcome to Britaly” campeggia sulla copertina, assieme a una caricatura della tormentata prima ministra britannica Liz Truss. Il senso è: abbiamo fatto una finaccia e qui a Londra ci siamo ridotti come voi italiani. D’altronde il governo della premier conservatrice che ha preso il posto di Boris Johnson è durato come un gatto in tangenziale, viste le clamorose dimissioni della Truss arrivate proprio il 20 ottobre: era da tempo che la prima ministra non se la stava passando bene, con gli addii del titolare delle Finanze e di quella dell’Interno, consensi al minimo, un taglio delle tasse ai ricchi rimangiato in fretta e furia dopo la bacchettata del Fondo monetario internazionale, che aveva fatto presente come questa manovra avrebbe soltanto peggiorato le diseguaglianze nel Paese.

Beghe molto italiane, c’è da dire, anche perché noi non facciamo nulla per smentirci, dato che siamo alle prese con una sorta di crisi di governo senza avere ancora un governo (chiedere di Meloni e Berlusconi): ma a molti osservatori, giornalisti e politici non è piaciuto l’accostamento, soprattutto su una ferita ancora aperta, quella della Brexit. Sono stati gli inglesi a scegliere di andarsene dall’Unione europea, non certo noi, con tutta la cascata di guai che ne è derivata. La giornalista basata a Londra Barbara Serra ha tirato le orecchie ai sudditi di re Carlo: «Da “britaliana” trovo offensiva questa copertina dell’Economist. L’arroganza che ha portato al salto nel buio che è stata la Brexit e il caos totale che ne è seguito è stata molto, molto britannica». Qualcuno ha prontamente fatto notare che il primo azionista dell’Economist è la holding finanziaria Exor, controllata dalla famiglia Angelli–Elkann, che a quanto pare non si fa molti problemi a gettare discredito sul nostro Paese. Nell’articolo del settimanale paragona la (scarsa) longevità degli esecutivi italiani con quelli britannici (ma nessuno dei nostri è durato la miseria di 45 giorni), oltre a parlare di bassa crescita e di attenzione dei mercati internazionali prima su Roma e ora su Londra.

Siamo forse troppo permalosi noi o sono gli altri i cattivoni che ci prendono di mira? Di esempi simili ne è pieno il passato più o meno recente. A partire dal 1977 quanto il tedesco Der Spiegel pubblicò in copertina un piatto di pasta con su una pistola. Spaghetti e mafia, un classico degli stereotipi d’esportazione.

A cui rispose ironicamente il magazine Epoca con manganello, würstel, crauti e birra: “In Germania stanno meglio?”.

Sempre dalla stessa rivista di Germania arrivò nel 2012 il benservito a Silvio Berlusconi, in quello che sembrava il suo definitivo crepuscolo (e invece è ancora qua, eh già). Il Cavaliere era disegnato come un gondoliere dell’Italia, mentre trasportava il solito piatto con la pistola e un paio di escort. Del resto dentro quel numero venne pubblicata un’inchiesta sulle feste private dell’attuale leader di Forza Italia, tra cene eleganti, bunga bunga e Ruby Rubacuori.

Nel 2018 l’altra stilettata, quella volta in concomitanza con la Festa della Repubblica italiana: “Ciao amore” era il titolo, seguito da una scritta in tedesco: “L’Italia si autodistrugge e trascina l’Europa con sé”. Niente pistola, ma riferimenti non meno macabri: una forchetta dal quale pendeva uno spaghetto a forma di cappio.

Stesso anno, altra polemica. Stavolta torniamo sull’Economist, che disegnò un gelatone (aridaje con l’onnipresente riferimento culinario) con tre palle tricolori da cui spuntavano minacciose micce, tipo bombe, e un titolo inequivocabile: “Maneggiare con cura”. L’obiettivo era accendere un faro sulla nostra crescita bassa e sul debito elevato: un mix potenzialmente esplosivo, appunto.

Nemmeno sulle tragedie ci hanno risparmiato dai luoghi comuni. Charlie Hebdo, la rivista satirica francese vittima degli attentati islamisti nel 2015, un anno più tardi quel dramma raffigurò gli italiani sotto vari strati di lasagne dopo il terremoto che colpi il Centro Italia, con la dicitura: “Penne al sugo di pomodoro, penne gratinate, lasagne”. Arrivò la nostra facile indignazione e i francesi replicarono prendendoci ancora più in giro: “Italiani, non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case, ma la Mafia”.

Nel 2020, travolti dalla prima e tremenda ondata di Covid-19, ci sentimmo rivolgere questo pensiero carino dalla Germania, stavolta proveniente dalla Bild, il quotidiano più letto dai tedeschi: «Volevamo sempre essere un po’ come voi. Con la vostra rilassatezza, la vostra passione. Ora vi vediamo lottare. Vi vediamo soffrire. Anche da noi, la situazione non è facile, ma da voi è mille volte più difficile. Siete forti, siete sempre nei nostri pensieri, la vostra forza è donare l’amore agli altri. Ci vediamo presto, in vacanza o in pizzeria» (tanto per cambiare).

Infine, non è che politicamente nel mirino ci sono sempre stati solo Berlusconi o la destra: nel luglio 2022 persino Mario Draghi diventò gondoliere sulla copertina dello Stern. Attendiamo la prossima vignetta su Giorgia Meloni, che ha pure il cognome come un frutto della nostra dieta: il gioco per quei simpaticoni dei tedeschi o degli inglesi non dovrebbe essere nemmeno troppo difficile.