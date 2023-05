Le economie emergenti che daranno filo da torcere all’Occidente entro il 2050

Gli ultimi quattro decenni sono stati segnati dalla rapida crescita della quota dei mercati dei Paesi emergenti sul Pil mondiale, in gran parte a scapito dell’Europa occidentale. La pandemia, le crescenti tensioni geopolitiche – guerra in Ucraina e rivalità Usa-Cina in primis – e le conseguenze sul sistema economico internazionale non hanno fatto altro che accelerare questo processo. Ma quali Paesi si candidano a essere i nuovi campioni del futuro imponendosi sullo scacchiere economico globale? Fermo restando che ogni previsione comporta elevati gradi di incertezze, è possibile abbozzare una mappa prendendo come riferimento le stime dell’Economist Intelligence Unit (EIU). Il centro di ricerca ha infatti evidenziato i mercati in rapida ascesa forti di una crescita a lungo termine. Piccolo particolare da non ignorare: questi Stati appartengono tutti o quasi al Sud del mondo. E sono tutti caratterizzati da un elevato, potenziale, peso demografico; una posizione geografica rilevante e il controllo di risorse altamente strategiche (terre rare, petrolio o prodotti agroalimentari). E vanno dal Perù al Marocco, dal Kenya alla Nigeria, dal Bangladesh al Vietnam. Senza naturalmente dimenticare le protagoniste indiscusse dell’Asia: Cina e India.

Dal boom giapponese degli Anni 70 al ruggito delle Tigri asiatiche degli anni 90 fino alla corsa cinese

Non è la prima volta che il primato economico occidentale vacilla. Negli Anni 70, fu il Giappone a “stupire” grazie a una crescita sorprendente. In quel periodo, non a caso, a livello mondiale, tra le prime nove imprese sette erano nipponiche: Hitachi, Toshiba, Matsushita (Panasonic), Fujitsu, NEC, Sony, Mitsubishi. Il Made in Japan divenne sinonimo di qualità e conquistò il pianeta grazie a videocassette, registratori, computer, automobili salvo poi frenare la sua corsa con la fine del miracolo economico giapponese, al termine degli Anni 80, a causa dello scoppio di una bolla immobiliare seguito da un decennio di recessione (il cosiddetto decennio perduto del Giappone). Seguì l’exploit delle cosiddette Tigri asiatiche. Tra i primi Anni 50 e 90, Taiwan, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong subirono una rapida industrializzazione mantenendo tassi di crescita eccezionalmente elevati, superiori al 7 per cento l’anno. Il ciclo si interruppe nel 1997, arrestato dalla crisi finanziaria asiatica. Tuttavia, all’inizio del XXI secolo, queste nazioni seppero dar vita a economie ad alto reddito, specializzate in aree di vantaggio competitivo. Hong Kong e Singapore, per esempio, divennero due tra i principali centri finanziari internazionali, mentre Corea del Sud e Taiwan assunsero il ruolo di leader nella produzione di componenti e dispositivi elettronici. Seguì l’ascesa della Cina, un Paese del terzo mondo diventato nei decenni seconda potenza globale grazie a un combinato di fattori favorevoli: dai vantaggi di poter contare sulle conseguenze della delocalizzazione a pioggia delle multinazionali occidentali alla possibilità di sfruttare i benefici di un’economia di mercato ibrida che seguiva cioè una rigida pianificazione interna. Oggi Pechino guida un fronte alternativo all’Occidente, non più formato da economie asiatiche – o almeno, non solo quelle – bensì da un insieme di Paesi in via di sviluppo.

Il freno dell’inasprimento della politica monetaria globale

Il passaggio intermedio tra le Tigri asiatiche e la riscossa del Sud del mondo è coinciso con il periodo dei BRICS. Questo acronimo, in uso ancora adesso ma non più valido specchio della realtà, comprende il gruppo di cinque grandi Paesi emergenti formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Nel 2001 i primi quattro venivano inizialmente chiamati BRIC, ed erano le economie in più rapida crescita del mondo; quelle, per intendersi, che dovrebbero collettivamente dominare l’economia globale entro il 2050. Stravolgimenti geopolitici di vario tipo hanno mescolato le carte in tavola, bloccando la crescita di alcuni Paesi in via di sviluppo e accelerando la crescita di altri. È per questa ragione che ha sempre meno senso parlare di BRICS, dal momento che la lista potrebbe presto arricchirsi di altri attori, come Turchia, Iran, Nigeria, Kazakhistan, Argentina e Indonesia. In attesa di capire che cosa accadrà da qui ai prossimi anni, vale la pena ricordare la previsione dell’EIU. I mercati emergenti devono affrontare una serie di sfide che ne renderanno più difficile le performance su quelli sviluppati, per lo meno nel breve termine. La minaccia più grave proviene dall’inasprimento della politica monetaria globale, soprattutto per gli Stati che hanno preso a prestito dollari Usa, dato l’attuale rafforzamento della valuta. Allo stesso tempo, l’aumento dei prezzi globali delle materie prime sta esercitando pressioni sui mercati emergenti poveri di risorse naturali (molti dei quali presentano già deficit delle partite correnti) e premiando altri Paesi. In ogni caso, la maggior parte delle economie emergenti in Asia è destinata a crescere del 2-3 per cento l’anno nel 2022-50; al contrario, EIU prevede che il ritmo di crescita possa essere in media solo dell’1-2 per cento sia negli Stati Uniti sia in gran parte dell’Europa occidentale.

I fattori della crescita a lungo termine: tra crescita demografica, investimenti e progressi tecnologici

La crescita a lungo termine invece è guidata da tre fattori principali: dati demografici (produttività della forza lavoro), investimenti (accumulazione di stock di capitale) e progressi tecnologici. Come se non bastasse, alcuni settori saranno più importanti di altri nel determinare quali economie cresceranno rapidamente nei prossimi anni. L’espansione di forme non tradizionali di servizi finanziari fornirà soluzioni innovative in mercati che sono stati a lungo poco serviti dalle banche. Nuovi metodi di pagamento, alcuni sperimentati da aziende fintech, guideranno la proliferazione di canali di trasferimento digitale tra individui, aziende e governi. La crescita nei mercati emergenti sarà guidata anche dall’adozione dell’intelligenza artificiale, per non parlare dell’aggiornamento delle infrastrutture. Incrociando stime e ipotesi, e al netto di stravolgimenti geopolitici non prevedibili, i riflettori dovrebbero essere puntati sul Perù ricco di litio, per il quale è prevista una crescita media annua del Pil reale pari al 3 per cento nel periodo compreso tra il 2023 e il 2050. In America Centrale, spiccano Costa Rica (3,3 per cento) e Cuba (3,4), mentre in Africa spazio a Marocco (3,2), Egitto (3,4), Nigeria (3,6), Kenya (6,3), Angola (3,8) e Sudafrica (3,8). In Medio Oriente sono stati citati Israele e Giordania (3,4 per cento), Bahrein (3,3) ed Emirati Arabi Uniti (3,2). In Asia, infine attenzione all’India (5,2 per cento), al Pakistan (3,1), Bangladesh (4,7), Malesia (3), Indonesia (4,3), Filippine (4,3), Vietnam (4,7). In tutto ciò, il Pil combinato di Cina e India dovrebbe presto (orientativamente entro il 2060) superare quello delle economie del G7 e dei membri dell’OCSE. In definitiva, i pesi massimi economici di oggi rischiano di perdere terreno in favore di potenze emergenti più giovani. A maggior ragione se Pechino dovesse riuscire a farsi accettare come guida del gruppo, allora l’Occidente potrebbe riscontrare non pochi problemi. Non solo economici ma anche geopolitici.

