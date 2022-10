Ecobonus scooter elettrici, dal 19 ottobre le domande per gli incentivi

Dopo tanta attesa, riecco l’ecobonus scooter elettrici. Si tratta di un’ottima occasione per coloro che vogliono viaggiare in città senza alcun problema, sfruttando uno scooter che consuma poco e non inquina. Ecco tutte le informazioni per ricevere il bonus e acquistare un veicolo a due ruote elettrico in modo intelligente.

Ecobonus scooter elettrici: come e quando fare domanda

Fare domanda per gli ecobonus scooter elettrici è molto più semplice di quello che si crede. Infatti, dal prossimo 19 ottobre 2022, a partire dalle ore 10, riapre il portale ecobonus.mise.gov.it. Si tratta di una piattaforma messa a disposizione del governo per i concessionari che vogliono prenotare gli incentivi destinati ad acquistare veicoli elettrici a due ruote.

Le cifre messe a disposizione per questo bonus sono davvero importanti: come indicato nel Decreto Semplificazioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha pensato a un totale di 20 milioni di euro per le concessionarie che vogliono sfruttare l’incentivo. Insomma, una buona occasione per chi vuole rinnovare il modo di viaggiare in città evitando i costi e l’inquinamento ambientale.

A quanto ammonta l’incentivo?

L’ecobonus scooter elettrici non ha un valore fisso ma cambia a seconda del modello che si acquista. Nel dettaglio, deve essere calcolato in base alla categoria di veicolo acquistata. Rientrano in questo bonus tutti gli scooter elettrici appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Inoltre, l’ecobonus scooter elettrici verrà calcolato sulla percentuale del prezzo d’acquisto. Nel dettaglio, se si sceglie di acquistare uno scooter elettrico con rottamazione di un veicolo, allora si può ottenere un incentivo pari al 40% dell’acquisto. In alternativa, se si vuole acquistare uno scooter elettrico nuovo senza offrire la rottamazione di un veicolo, l’incentivo scende al 30%. In ogni caso, si tratta di un bonus vantaggioso e da sfruttare per coloro che ne hanno la possibilità e non vedono l’ora di comprare uno scooter elettrico.