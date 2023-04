Eclissi solare ibrida, il raro fenomeno incanta 20mila persone in Australia

Sono passate solo poche ore dall’eclissi ibrida, lo spettacolo che ha meravigliato e tenuto incollate decine di migliaia di persone. Un fenomeno non visibile nel nostro Paese, ma che ha ammaliato i cieli dall’Australia alle Filippine. Uno spettacolo riservato, potremmo dire, che ha regalato emozioni profonde tra l’Oceania e il Sud-est asiatico.

Lo spettacolo raro dell’eclissi solare ibrida in Australia

L’eclissi solare ibrida, così chiamata perché il suo aspetto varia mentre l’ombra della Luna si sposta sulla superficie terrestre, è un evento astronomico che può verificarsi soltanto 7 volte nel nostro secolo. In pochi minuti, i social si sono riempiti di immagini e di video del meraviglioso spettacolo. Secondo la AAP, molti dei presenti sono scoppiati in lacrime per l’emozione, altri ancora hanno gridato di gioia.

Improvvisamente «le temperature sono scese e l’oscurità è aumentata mentre la luna copriva il sole, rivelando le stelle e un alone di luminosità in mezzo a una luce ultraterrena». La cosiddetta cacciatrice di eclissi Julie Copson ha detto all’AAP che è stata «un’esperienza emotiva, la mia pelle era formicolante. Il colore è cambiato e ho potuto vedere la corona del sole e i brillamenti solari».

Uno spettacolo sorprendente che ha attirato migliaia di turisti

Una studentessa di Perth, Georgie Gibbs, ha detto che è stato «davvero bello» ma un po’ «inquietante, sembrava che la luna fosse fuoco, mi ha fatto capire quanto siamo piccoli nell’universo». L’astrofisica Melanie Johnston-Hollitt ha assistito alla sua prima eclissi totale, descrivendola come «un’esperienza sorprendente, le immagini non possono catturare adeguatamente l’esperienza del calo della temperatura e dell’attenuazione della luce. Quando vedi chiaramente la corona del sole e le stelle e i pianeti…è un evento che devi vivere per capire veramente».

L’eclissi è durata circa tre ore, proiettando un’ombra larga 40 km sulla regione della barriera corallina di Ningaloo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, visibile anche dalla collina del Capo Gamma Parco Nazionale. L’evento di oggi, un’eclissi ibrida iniziata come un’eclissi anulare nell’Oceano Indiano prima di trasformarsi in un’eclissi totale vicino a Exmouth, è considerato un evento molto raro. Lo spettacolo naturale è stato trasmesso su Facebook dall’Osservatorio di Perth.