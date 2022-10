Eclissi solare del 25 ottobre: come e dove vederla in Italia

Eclissi solare del 25 ottobre: domani è il grande giorno per ammirare questo fenomeno naturale e in Italia avverrà anche a un orario accessibile. Infatti, verso le ore 11 del mattino, sarà possibile vedere la luna che si sovrappone – solo dal nostro punto di vista – al Sole. Il fenomeno è noto come eclissi di sole e si contrappone all’eclissi di luna, dove è il sole a frapporsi alla luna, sempre dal nostro punto di vista.

Eclissi solare 25 ottobre, consigli per vederla

La luna coprirà dal 29% al 22% del sole, quindi non ci sarà piena notte. Ci sarà solo una diminuzione della luce visibile. Per ammirare il fenomeno naturale, è importante non farlo a occhio nudo. Gli occhi possono gestire diverse intensità di luce, ma non possono guardarla direttamente, altrimenti si rischia di bruciarli. Per osservare tutto in sicurezza, ci sono due opzioni. La prima è guardare un angolo – come un palazzo – e notarne i cambiamenti di luce. La seconda è usare filtri e occhiali appositi. Una soluzione fai da te è richiedere degli occhiali da saldatore, con un indice di protezione almeno 14.

Per realizzare delle foto, invece, è importante inserire manualmente dei filtri, anche sulle macchine digitali, che potrebbero non avere la programmazione adatta per queste situazioni.

L’eclissi sarà visibile in Italia?

L’eclissi sarà visibile in tutto il mondo, ma a orari diversi. In Italia, è possibile ammirare il fenomeno naturale a partire dalle ore 11. Il sito Virtual Telescope trasmetterà in diretta streaming l’evento, in modo che anche chi non ha l’attrezzatura adatta possa ammirarlo in sicurezza.

Il fenomeno avrà il suo picco alle ore 13:15. La prossima occasione si presenterà il 29 marzo 2025. Anche in questo caso, si tratterà di una copertura solo parziale. Altri tipi sono quella totale o quella anulare. Nell’eclissi solare, l’ombra della luna viene proiettata sul nostro pianeta e ne viene oscurato il Sole.