Eclissi lunare l’8 novembre: come e quando vederla in Italia

Eclissi lunare domani 8 novembre: come e quando vederla? Lo scorso 25 ottobre c’era stata un eclissi di sole. Questa volta, invece, l’eclissi di luna comporterà la luna rossa. Questo fenomeno viene chiamato tradizionalmente luna di sangue e spesso la si trova per Halloween.

Eclissi lunare domani 8 novembre: quando vederla

L’eclissi di luna sarà dalle ore 09:02 alle ore 14:56 italiane, con il picco previsto verso le ore 11:16. Di conseguenza, nel nostro Paese e in Europa non sarà possibile vederla naturalmente. L’evento naturale ha anche conseguenze a livello astrologico. Tutti i segni ritroveranno una nuova energia, in particolare in amore, secondo gli astrologi. Il segno più sollecitato sarà proprio quello del Toro, che dovrà preoccuparsi anche di non strafare.

L’eclissi di luna è anche chiamata la Luna del Castoro, perché avviene proprio a novembre, quando i castori iniziano a prepararsi in vista dei primi freddi per istinto. Lo spettacolo suggestivo non sarà disponibile a occhio nudo, ma per fortuna oggi ci sono soluzioni per vederla.

Come vederla

In realtà, in Italia sarà impossibile vederla naturalmente. I fortunati saranno i Paesi: Australia, Nuova Zelanda, continente americano fino a parti del Sudamerica e Asia. Per fortuna, oggi c’è Internet. Di conseguenza, le associazioni che si occupano di fenomeni astronomici non mancheranno di diffondere le immagini in diretta su YouTube. Ci sono tantissimi canali da seguire, tra cui il progetto italiano The Virtual Telescope. Per chi non teme l’inglese, ci sono anche il progetto Timeanddate.com e quello in diretta dall’Arizona Lowell Observatory di Flagstaff.

Dopo la diretta su YouTube, sarà possibile recuperare i video direttamente sul sito. L’evento astronomico avrà una durata di circa 85 minuti, ma lo spettacolo sarà davvero incredibile. La prossima volta che sarà possibile vederlo di persona sarà il 2025, quindi vale la pena vederlo ora, in attesa del prossimo evento astronomico.