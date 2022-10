Allarme ebola: nuovo ceppo e vaccini che non funzionano

Se siete già abbastanza angosciati dalle minacce portate da Covid, vaiolo delle scimmie, virus di Marburg, ci sono brutte notizie per voi: l’ebola è tornata, e stavolta sembra essere più minacciosa. Perché il focolaio è diverso. E se per i ceppi più comuni sono già stati sviluppati vaccini funzionanti, per questa versione no. Tutto è iniziato il 15 settembre, quando l’epidemia è ufficialmente riapparsa. Un uomo di 24 anni, con febbre alta e convulsioni, è stato ricoverato al Mubende Regional Referral Hospital, in Uganda. Aveva un’emorragia agli occhi, oltre a vomito con sangue e diarrea. È morto quattro giorni dopo, il 19 settembre. Gli esami di laboratorio hanno confermato le peggiori paure di chi si stava prendendo cura di lui: era ebola. Ma le brutte sorprese non erano finite: con grande sgomento delle autorità sanitarie ugandesi, il tipo di virus trovato nel corpo della vittima proveniva dalla specie del Sudan, per la quale appunto non esiste un vaccino.

Tasso di letalità molto elevato: l’ebola uccide il 50 per cento dei contagiati

Come è stato ricostruito da Wired, nella regione sono stati segnalati anche altri decessi per ebola. Tra l’11 e il 15 settembre sono morte sei persone nella stessa famiglia dell’uomo, tre adulti e tre bambini. Il ministero della Salute dell’Uganda ha spedito una squadra di pronto intervento nei villaggi colpiti nel distretto di Mubende per raccogliere informazioni. Senza fare però una vera autopsia fisica: in quel caso il rischio di infezione sarebbe troppo alto. Entro il 16 ottobre, sono stati segnalati 60 casi confermati di ebola, e in totale siamo arrivati a 24 decessi, di cui quattro tra gli operatori sanitari, oltre a 24 guariti. Che tante persone siano morte quante quelle che se la sono cavata è angosciante, ma non sorprendente, dati alla mano. L’ebola infatti è una malattia virale tanto rara quanto altamente pericolosa: uccide circa il 50 per cento delle persone che si ammalano. Si pensa che i pipistrelli della frutta siano l’ospite naturale di questo virus, ma si possono anche infettare primati, roditori e umani: il contagio si diffonde attraverso i fluidi corporei di persone o animali infetti, sia vivi sia morti.

Virus divampato in modo intermittente in Africa per più di 40 anni

Un po’ di storia: l’ebola è divampata in modo intermittente in Africa per più di 40 anni, in particolare durante un’epidemia tra il 2013 e il 2016 che ha infettato 28 mila persone causando più di 11 mila vittime. Durante quell’ondata sono stati testati vaccini sperimentali contro la forma più comune del virus, la specie Zaire. Hanno funzionato bene e da allora sono stati approvati e utilizzati per proteggere le persone. Ma lo sviluppo di vaccini per virus rari come l’ebola è sempre un gioco al gatto e al topo. Il virus del Sudan che c’è alla base dell’attuale focolaio ha causato solo una manciata di casi umani negli ultimi due decenni. Il lavoro per sviluppare vaccini per colpire questo virus è in corso, ma nessuno è stato completamente testato, figuriamoci approvato.

Pronta una sperimentazione clinica sull’attuale focolaio

Secondo Pontiano Kaleebu, direttore dell’Uganda Virus Research Institute, utilizzare il vaccino Zaire contro il ceppo del Sudan non è una buona idea: «Questo è già stato dimostrato in laboratorio. Gli anticorpi neutralizzanti non rispondono». Il che significa due cose: che le misure di sorveglianza e di controllo fisico sono attualmente gli unici strumenti disponibili per limitare il contagio e che è necessario trovare un vaccino funzionante il più velocemente possibile. La cosa più vicina a una soluzione è il vaccino ChAd3 ebola Sudan a dose singola, sviluppato dal Sabin Vaccine Institute, un’organizzazione no profit con sede a Washington. Lavorando con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations e altre organizzazioni, l’istituto ha in programma di condurre una sperimentazione clinica sull’attuale focolaio per vedere come funziona il vaccino.

Soltanto 100 dosi disponibili: protocollo ancora in fase di elaborazione

Il guaio è che ci sono solo 100 dosi disponibili. Con una fornitura così limitata, i funzionari sanitari pensano di somministrarle solo ai contatti più vicini dei casi confermati di ebola. Gli scienziati sperano quindi di utilizzare queste persone come potenziali candidati nella sperimentazione clinica del vaccino, sebbene il protocollo preciso da seguire sia ancora in fase di elaborazione. Kaleebu dice che la speranza è una produzione accelerata dal Sabin Vaccine Institute. Ma anche se il numero di vaccini utilizzati nella sperimentazione è piccolo, emergeranno comunque dati utili, ha detto Bruce Kirenga, medico al Makerere University College of Health Sciences, alla periferia di Kampala. Anche le dosi di un altro vaccino candidato, pensato per proteggere dalle forme del virus Zaire e Sudan e sviluppato dall’Università di Oxford, sono state spedite in Uganda per aiutare nel contrasto dell’epidemia. Ma l’Oms ha spiegato che le sperimentazioni sui vaccini non inizieranno per un altro paio di settimane.

Squadre addestrate che vengono inviate apposta per seppellire i morti

Il tracciamento dei contatti viene utilizzato per seguire le persone che sono state vicine a casi noti, con oltre 1.500 contatti monitorati al 16 ottobre. Oltre un terzo di questi non viene più seguito, essendo stato sotto la lente d’ingrandimento per 21 giorni senza aver sviluppato sintomi. Con il rischio di infezione così alto, ci sono squadre addestrate che vengono inviate apposta per seppellire i morti. E, allo stesso tempo, aiutano con il tracciamento dei contatti, visto che prendono i dettagli di tutte le persone con cui il defunto potrebbe aver avuto contatti. Le comunità stanno anche mobilitando volontari e chi ha precedentemente lavorato nella gestione dei casi di ebola, per dare una mano nell’opera di controllo. Anche i Paesi vicini hanno intensificato la loro vigilanza. Nei punti di confine comuni tra Uganda, Ruanda e Repubblica Democratica del Congo si sta sorvegliando il virus, con l’isolamento dei contatti noti. In Uganda, le squadre di controllo sanitario alle frontiere stanno gestendo eventuali casi di emergenza di ebola tra i viaggiatori. Anche se si tratta di una sfida. «I test che abbiamo non funzionano per i due virus», ha ammesso Otim Patrick Ramadan, responsabile dell’emergenza sanitaria dell’Ufficio regionale dell’Oms per l’Africa. Anche due trattamenti con anticorpi monoclonali, raccomandati per il trattamento del virus dello Zaire, non funzionano contro il virus del Sudan.

Dopo il Covid-19, un altro avvertimento per il mondo

Se il Covid-19 è stato un grande promemoria della minaccia delle malattie infettive emergenti, allora l’ebola è un avvertimento meno grave ma altrettanto terribile. In una certa misura, il mondo è stato fortunato con la pandemia: se in futuro emergesse qualcosa di trasmissibile come il coronavirus e letale come l’ebola, l’epidemia causato cambierebbe il corso della storia. Per prepararsi allo scenario peggiore, è necessario trarre insegnamenti da questo focolaio e da dove è venuto. Ebola e Covid-19 sono entrambe malattie che hanno colpito l’uomo perché l’umanità continua a invadere le aree selvagge del Pianeta. L’Oms ha lanciato l’avvertimento: «Man mano che la frequenza dell’interazione tra umani e animali aumenta, raccoglieremo questi tipi di virus».