Eataly, Investindustrial rileva il 52%: previsto aumento di capitale da 200 milioni

La Investindustrial farà il suo ingresso, con una quota di maggioranza, in Eataly. Il fondo di Andrea Bonomi rileverà infatti il 52% della creatura di Oscar Farinetti che unisce vendita di prodotti e ristoranti Made in Italy. L’operazione sarà effettuata tramite un aumento di capitale per 200 milioni di euro e un concomitante acquisto di un pacchetto di azioni da parte del gruppo (il cui valore non è stato dettagliato).

Investindustrial acquista il 52% di Eataly

Nella nota rilasciata mercoledì 21 settembre si specifica che l’accordo è finalizzato a supportare la crescita a livello internazionale di Eataly, ambasciatore del food Made in Italy che, da oltre 15 anni, promuove in modo integrato la vendita di prodotti alimentari italiani di alta gamma e la ristorazione di qualità in prestigiose location su scala globale.

Con Investindustrial in maggioranza assoluta, i soci storici Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia Baffigo / Miroglio e Clubitaly (Tamburi Investment Partners) possiederanno complessivamente il restante 48% del capitale. Il deal è stato negoziato da alcuni mesi e permetterà al gruppo fondato nel 2003 da Oscar Farinetti di azzerare l’indebitamento finanziario netto della Società per massimizzare la flessibilità finanziaria necessaria all’accelerazione dell’espansione su scala globale. Le nuove risorse serviranno infatti a supportare la crescita di Eataly in Italia e nel mondo valorizzandone la filosofia e il DNA sostenibile, il sostegno continuo alle filiere agroalimentari locali e l’esportazione di prodotti di eccellenza.

«Investindustrial, la famiglia Farinetti, la famiglia Baffigo / Miroglio e Clubitaly (TIP) intendono continuare a sostenere lo sviluppo globale del business, sia attraverso un piano di nuovi flagship stores, sia con l’apertura di nuovi store formats nelle grandi città nonché proseguendo nel percorso di sostenibilità che da sempre caratterizza Eataly. Il progetto di crescita prevede il mantenimento della Società in Italia, dove è nata, una forte crescita in mercati esteri quali gli Stati Uniti, dove è già attiva con 8 flagship stores, e lo sviluppo nel Middle East – Asia, dove il Gruppo è attualmente presente con 16 stores in franchising», si legge nella nota.

Il progetto di Investindustrial

Per Investindustrial, che gestisce un patrimonio di 11 miliardi di euro, l’operazione segue la quotazione di Ermenegildo Zegna attraverso una Spac (nel 2021) e l’investimento in Jacuzzi Brands (2019), il marchio delle Spa. Nel settore food, il fondo ha investito 2,5 miliardi puntando sul private label con i pelati di La Doria, sugli ingredienti con CSM Ingredients, Italcanditi e Hi-Food e Parker e sulla ristorazione con Dispensa Emilia.

Questo il commento di Andrea Bonomi a conclusione dell’operazione: «Siamo entusiasti di poter supportare un’eccellenza italiana nel mondo come Eataly in qualità di partner industriale di lungo periodo, forti della nostra esperienza nel promuovere lo sviluppo delle aziende che affianchiamo in ottica di uno sviluppo globale improntato sui massimi principi ESG e di sostenibilità».