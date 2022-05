Eataly in collaborazione con Autogrill apre il primo punto vendita in aeroporto

Eataly, azienda che valorizza il meglio delle produzioni artigianali made in Italy, e Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia, atterrano a Roma Fiumicino, aprendo il primo punto vendita Eataly in aeroporto, un luogo di oltre 2 mila mq all’interno della nuova Area di Imbarco A connessa al Terminal 1 dello scalo romano. L’alleanza per il gusto tra le due aziende, avviata in occasione del lancio del primo punto vendita Eataly in autostrada nell’area di servizio di Secchia Ovest, si rafforza e si amplia attraverso una nuova sfida: offrire ai viaggiatori dell’aeroporto romano un servizio di ristorazione dedicato a chi desidera trascorrere una sosta enogastronomica di qualità, in un luogo in cui fare autentiche esperienze pur nel poco tempo di cui si dispone normalmente quando si è in viaggio.

Farinetti, ad Eataly: «Continua il nostro impegno nel rendere speciale il piacere della sosta che accompagna i viaggi»

«Essere parte del progetto di rilancio del Leonardo da Vinci di Fiumicino, ci riempie d’orgoglio», spiega Nicola Farinetti, amministratore delegato di Eataly. «Attraverso questa nuova apertura, continua il nostro impegno nel rendere speciale il piacere della sosta che accompagna i viaggi, nella consapevolezza che quando si viaggia il momento che dedichiamo alla scelta del cibo può rappresentare un momento significativo e un ricordo importante del viaggio stesso. Il nuovo Eataly, con il motto “eat better, fly better”, porterà il meglio del nostro made in Italy in un luogo di grandissimo traffico di italiani e stranieri, ai quali potremo far vivere l’esperienza che la cultura enogastronomica italiana può offrire». «Autogrill condivide con Eataly la passione per la qualità delle materie prime e il desiderio di esportare nel mondo il made in Italy», ha aggiunto Andrea Cipolloni, CEO Europe-Italy di Autogrill. «Una visione comune che si sostanzia in un percorso condiviso di innovazione ed evoluzione continua, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze di chi viaggia, e che confluisce nell’apertura del primo Eataly in aeroporto. Autogrill e Eataly “uniti per il gusto” per offrire ai viaggiatori una sosta gastronomica di qualità».

Il punto vendita a Fiumicino conta 300 coperti e offre proposte gastronomiche per ogni esigenza

Il punto vendita, situato all’interno dell’area food del mezzanino del Terminal 1 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, il più grande d’Italia, conta 300 coperti e offre proposte gastronomiche per ogni ora del giorno e per ogni esigenza di consumo: veloce e non. Si potrà scegliere la produzione in loco di pizza alla pala con servizio al banco o i chioschi tematici dedicati a Orto, Fritto, Pasta e Griglia con menu che comprendono rispettivamente verdure di stagione, insalate, vellutate o zuppe; fritti tipici come baccalà in pastella, supplì o arancini. Ci saranno poi le grandi ricette regionali di pasta, fresca e di Gragnano, e una selezione di carni tra cui quelle de La Granda Presidio Slow Food cucinate alla griglia. In caffetteria, dove il caffè è Lavazza e la proposta dei dolci è firmata Golosi di Salute, si potrà fare colazione o mangiare toast e tramezzini, panini e focacce. La gelateria è firmata dal pluripremiato gelatiere Eugenio Morrone. Per prendere un aperitivo ci sarà lo scenografico bar Vini e Aperitivi con un’ampia selezione di vini al calice o bottiglia, birre artigianali o alla spina, cocktail e piatti veloci da gustare in accompagnamento. Non mancherà la possibilità di acquistare una selezione delle eccellenze di Eataly scelte tra prodotti dolci e salati, salumi e formaggi, alcolici e merchandising. Il progetto di Eataly Fiumicino è stato ideato da Eataly Design e realizzato da CIERREESSE arredamenti, unendo alle eccellenze del food italiano quella dell’arredo e del design.