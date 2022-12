La marionetta originale di E.T. all’asta: vale dai 2 ai 3 milioni di dollari

Per E.T. il prossimo sabato sarà una giornata storica. La marionetta creata dal mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi, protagonista della celebre pellicola diretta da Steven Spielberg nel 1982, cambierà casa. Sabato 17 dicembre, infatti, si terrà da Julien’s Auctions a Los Angeles un’asta per il modello originale. Il prezzo potrebbe essere tra i 2 e i 3 milioni di dollari. All’interno del lotto all’asta c’è anche una rappresentazione digitale animata a 360 gradi del modello meccatronico coniato come Nft, realizzato in collaborazione tra Julien’s Auctions, Rambaldi Studios e Web3 Tinam, e raccontato dalla figlia del creatore, Daniela Rambaldi.

Il modello originale ha 85 punti di movimento

Non si tratta di un soprammobile ma di un vero e proprio cimelio. Il modello originale che ha dato vita a E.T., uno degli extraterrestri più famosi e amati della storia del cinema, ha ben 85 punti di movimento. A muoversi è soprattutto l’addome, in grado di compiere rotazioni ampie, ma può sbattere, ad esempio, anche le palpebre. La stima è di 3 milioni di dollari e secondo gli esperti della casa d’aste la cifra si aggirerà tra i 2 e i 3 milioni. Jason DeBord, direttore operativo di Julien’s Auctions, spiega: «Questo modello è veramente un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria. Nulla di simile sarà mai più creato per un grande film, poiché non è più pratico in un’epoca di effetti generati al computer».

L’asta Idoli e icone comprende anche altri cimeli

Il modello di E.T. firmato da Rambaldi è stato inserito all’interno di un’asta organizzata da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies dal titolo Idoli e icone. E guardando al catalogo si scopre che ci sono anche altri lotti, con cimeli derivanti da film che hanno fatto la storia. Basti pensare che all’asta ci saranno i guantoni e i pantaloncini indossati da Robert De Niro in Toro Scatenato o la scopa volante di Harry Potter, la Nimbus 2000, dal film Il prigioniero di Azkaban. E c’è perfino il bastone di Mosè utilizzato durante le scene de I Dieci Comandamenti da Charlton Heston.