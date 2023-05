È sempre mezzogiorno, perché non è andato in onda. Clerici: «Sono ko»

Antonella Clerici sta male e la puntata di È sempre mezzogiorno è saltata. La conduttrice ha scritto un post su Instagram spiegando l’accaduto e affermando di non riuscire ad alzarsi dal letto.

Antonella Clerici ha la febbre: salta È sempre mezzogiorno

Antonella ha pubblicato uno scatto dove si mostra affaticata e spiega di non poter andare in onda: «Spero ci vedremo domani, ma oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi, sono ko». La puntata odierna del programma, in onda su Rai 1 alle 12.00, è quindi saltata causa febbre. A comunicarlo la stessa conduttrice poco prima dell’inizio della trasmissione: «Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Tantissimi i messaggi di auguri e di pronta guarigione ricevuti sotto al post. Tra questi quello di Enrico Mentana, che ha commentato con un «Forza, giovane roccia», ma anche di Angela Melillo, che si è limitata a mostrare al sua vicinanza alla Clerici con un cuore. E ancora Arisa («Azz»), Patrizia Pellegrino («Auguri di pronta guarigione, ci mancherai») e Sonia Peronaci («Un forte abbraccio Anto»).

Conta di tornare in onda già domani

Diretta annullata, quindi, ma con la speranza di riprendere domani stesso. D’altronde siamo alle ultime puntate della stagione del cooking show che ha segnato il ritorno della Clerici in tv nella storica fascia pre-pranzo che per anni ha occupato con La Prova del Cuoco.