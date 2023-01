È per il tuo bene stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Rolando Ravello dirige Marco Giallini e Vincenzo Salemme in È per il tuo bene, commedia in prima visione stasera 29 gennaio alle 21.30 su Canale 5. La trama racconta la storia di tre amici che, insoddisfatti per le relazioni sentimentali delle loro figlie, decidono di intervenire di persona. Il loro impegno però causerà più danni che risvolti positivi. Nel cast Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari e Matilde Gioli. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

È per il tuo bene, trama e cast del film stasera 29 gennaio 2023 su Canale 5

La trama del film di Ravello ha come protagonisti Antonio (Vincenzo Salemme), Arturo (Marco Giallini) e Sergio (Giuseppe Battiston). I tre, amici da tempo, hanno in comune una grande insoddisfazione per la piega che hanno preso le relazioni sentimentali delle rispettive figlie. Il primo, poliziotto sposato con Paola (Valentina Lodovini), è padre di Marta (Eleonora Trezza), che ha da tempo una storia d’amore con Biondo, rapper di testi volgari e molto spinti. Il secondo è invece un avvocato di successo, da tempo sposato con Isabella (Isabella Ferrari). Felice a lavoro e con sua moglie, non può dire lo stesso per la sua unica figlia, Valentina (Matilde Gioli). La ragazza ha infatti mollato il fidanzato all’altare per mettersi con Alexia (Lorena Cesarini), sua coetanea di origini africane.

Infine Sergio, marito di Alice (Claudia Pandolfi), sorella di Paola, non è contento del fatto che sua figlia Sara (Alice Ferri) sia fidanzata con un fotografo molto più grande di lei e per giunta con la fama di donnaiolo. I tre decidono di aiutarsi a vicenda per sistemare a modo loro le cose e orchestrare un futuro più consono per le loro figlie. Antonio tenterà di incastrare Biondo con una partita di droga, mentre Sergio spingerà il compagno di Sara ad andare a letto con una escort. Infine Arturo cercherà di inscenare un furto ad opera di Alexia, sperando di allontanarla da Valentina. Dopo una serie di peripezie e situazioni tragicomiche, però, capiranno che la loro azione è molto nociva per la salute delle loro figlie.

È per il tuo bene, qualche curiosità sul film stasera 29 gennaio 2023 su Canale 5

Sbarcato nel 2020 su Amazon Prime Video, è remake dell’originale spagnolo Es por tu bien del regista Carlo Therón. Location unica degli eventi è Roma, teatro delle riprese per sei settimane. Regista del film è Rolando Ravello, noto anche come attore per aver interpretato Marco Pantani nel film omonimo di Claudio Bonivento. È per il tuo bene rappresenta il suo quarto lungometraggio da regista dopo Tutti contro tutti del 2013, Ti ricordi di me? dell’anno successivo e La prima pietra del 2018. È stato dietro la macchina da presa anche per le serie Immaturi e Tutta colpa di Freud. L’uscita del film per Amazon Prime Video fu accompagnata da una polemica attorno alla locandina ufficiale. Al momento della pubblicazione, infatti, erano presenti solo i nomi degli attori uomini, mentre le colleghe donne apparivano solo in foto. Pronte le scuse della produzione, che ha poi rilasciato il poster completo.