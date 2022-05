È già ieri stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Antonio Albanese è il protagonista di È già ieri, in onda questa sera, lunedì 30 maggio 2022 alle 21.35 su Nove. Diretto da Giulio Manfredonia e uscito nelle sale nel 2004, il film è un remake della pellicola americana Ricomincio da capo (Groundhog Day), girata da Harold Ramis nel 1993 e con Andie McDowell e Bill Murray nei panni dei personaggi principali.

È già ieri: cosa sapere sul film in onda stasera su Nove alle 21.35

È già ieri: la trama

Filippo Fontana è un reporter televisivo di successo, noto per essere presuntuoso e arrogante. Nonostante la fama, tuttavia, non è affatto entusiasta della sua professione: detesta quel che fa e non sopporta nessuno dei colleghi. Completamente privo di qualsiasi motivazione, viene mandato a Tenerife per confezionare un servizio su un evento più unico che raro: l’approdo di uno stormo di otto cicogne sull’isola spagnola. Una volta terminate le riprese, il giornalista non vuole altro che riprendere il traghetto, arrivare in aeroporto e tornare a casa.

Tuttavia, il destino sembra avere per lui ben altri piani: una forte mareggiata lo costringe a pernottare sull’atollo e, il mattino dopo, appena sveglio, inizia ad avere una lunga serie di deja vù. Tutto sembra accadere nello stesso e identico modo del giorno precedente. Inizialmente sorpreso dalla cosa, cerca in ogni modo di liberarsi da quel loop ma, nonostante gli sforzi, finisce sempre per ritornare alle sette della mattina del 13 agosto. Rassegnato all’idea di dover rimanere in trappola a vita, Fontana perde qualsiasi freno inibitorio e si abbandona alle imprese più spericolate per evadere dalla routine. Fino a quando l’intervento della biologa Rita non lo aiuterà a capire quel che gli sta accadendo.

È già ieri: il cast

Oltre ad Antonio Albanese nei panni di Filippo Fontana, nel cast del film troviamo anche Goya Toledo (Rita), Fabio De Luigi (Enrico), Asunción Balaguer (Rosa), Pepón Nieto (Bob), Esther Ortega (Marta), Beatriz Rico (Candela), Antonio de Bejar Martinez (il medico dell’ambulatorio locale), Jacob Dicenta (il tassista Martin) e Carlos Lucas (il marinaio Carlos).

È già ieri: cinque curiosità sulla pellicola

1) È già ieri: da Bill Murray ad Antonio Albanese

Mentre nella versione italiana la scelta del protagonista è ricaduta immediatamente su Antonio Albanese, in quella originale il regista ha avuto a che fare con qualche difficoltà. E, dopo i no di Tom Hanks e Michael Keaton, ha individuato in Bill Murray l’attore perfetto per portarlo sul grande schermo.

2) È già ieri: un film, tanti titoli

Potendo contare su una distribuzione internazionale, la pellicola è stata esportata in varie parti del mondo con titoli differenti: da Още вчера in Bulgaria a Un dìa sin fin in Spagna, passando per Stork Day nei paesi anglofoni, Dzien bociana in Polonia e Kiipelissä kanarialla in Finlandia.

3) È già ieri: una voce conosciuta

Lo speaker della radio locale che ogni mattina sveglia il protagonista non è altro che Linus, direttore e volto storico di Radio Deejay.

4) È già ieri: nessuna traccia delle Canarie

Le riprese del lungometraggio si sono svolte in Spagna ma, al contrario di quel che si pensi, non alle Canarie. La location scelta, infatti, è stata l’Andalusia, in particolare Almería.

5) È già ieri: risultati deludenti

Nonostante l’ottima idea di partenza, il remake non ha avuto il successo sperato. Ai box office ha guadagnato poco più di 944 mila euro, mentre i critici lo hanno etichettato come un prodotto che fatica a sbocciare, rimanendo al punto di partenza, a tratti privo di senso e sciatto.