Dybala, confermata la lesione al retto femorale: Mondiale a rischio

Brutte notizie per Paulo Dybala. Dopo aver segnato con un rigore il 2-1 contro il Lecce nell’ultima partita di Serie A, l’argentino si è fermato per infortunio e ha chiesto la sostituzione. Oggi si sono effettuati gli esami strumentali è hanno confermato una lesione al retto femorale. Per l’attaccante si temono un paio di mesi di stop e il Mondiale con l’Argentina è a rischio.

Le condizioni di Dybala e la situazione con la Roma

L’incubo degli infortuni muscolari continua a perseguitare Paulo Dybala. Il secondo giro di esami effettuato dall’argentino a Villa Stuart ha confermato la lesione al retto femorale della coscia sinistra ed è molto probabile che si tratti di una lesione di secondo grado. Tuttavia, non è arrivata ancora la comunicazione ufficiale da parte della Roma per confermare l’entità dell’infortunio.

Comunque, secondo le prime stime, l’argentino resterà fermo per un mese oppure più tutto dipenderà dalle sue condizioni. Inoltre, Dybala spera di recuperare per essere a disposizione della Selecciòn di Lionel Scaloni che parteciperà ai Mondiali in Qatar. Ulteriori esami strumentali confermeranno i tempi di recupero, comunque sembra che le possibilità di rivedere la Joya in campo con i giallorossi almeno per l’ultima sfida prima della sosta sono quasi pari a zero. Il 2022 di Dybala con la Roma dunque, finisce con l’ennesimo infortunio muscolare.

Addio ai Mondiali con l’Argentina?

Per ora l’obiettivo principale di Dybala, non è la Roma e la Seria A, ma il Mondiale in Qatar per giocare con la sua nazionale. Infatti il primo match dell’Argentina è fissato per il 22 novembre, data al momento impossibile da raggiungere per il fantasista argentino. La nota positiva in casa Roma e per il giocatore sta nel fatto che l’infortunio è leggermente meno grave del previsto.

I tifosi della squadra della capitale per rivedere Dybala in giallorosso dovranno aspettare con molta probabilità il 4 gennaio 2023, giorno di Roma-Bologna, mentre l’Argentina, se Scaloni lo convocherà, spera di averlo a disposizione per l’eventuale fase ad eliminazione del Mondiale 2022.