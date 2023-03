Dybala fa causa alla Juventus: «Andando alla Roma ha perso 50 milioni»

Continua il rapporto di amore/odio tra Paulo Dybala e la Juventus. Il legale dell’attaccante argentino, Luca Ferrari, intende procedere per vie legali contro il club bianconero: alla base del contenzioso c’è il mancato contratto di rinnovo tra la Juventus e Paulo. Dal mancato accordo infatti, il calciatore ha perso circa 50 milioni di euro.

Le parole dell’avvocato di Dybala

L’avvocato Luca Ferrari ha spiegato lo scorso 28 febbraio al pm Mario Bendoni e al Procuratore aggiunto Marco Gianoglio che l’accordo tra Dybala e la Juventus era praticamente fatto con «la firma solo una formalità». Come riporta anche il Corriere, il totale della cifra persa dall’attaccante argentino è di 49 milioni e 497 mila euro. D’altronde ciò viene spiegato anche dal legale in una mail acquisita agli atti: «Pari alla differenza tra la retribuzione fissa prevista in base al rinnovo (euro 69.652.000 lordi complessivi) e quella prevista nel contratto di prestazione sportiva appena concluso con la Roma (euro 20.155.000 lordi complessivi)». Anche per questo l’avvocato Ferrari, se non dovessero arrivare circa 3 milioni di euro al calciatore entro il prossimo aprile, intende procedere per vie legali per gli stipendi arretrati della seconda manovra stipendi. «Richieste per iscritto significa atto di citazione» in definitiva questo è ciò che ha sottolineato l’avvocato Luca Ferrari ai Pm.

La volontà del calciatore

In realtà, sembra che il calciatore non vorrebbe litigare con l’ex squadra. A spiegare la volontà di Dybala è stato sempre l’avvocato Ferrari che ha detto: «Effettivamente, non è stato Paulo in prima battuta a richiedere il risarcimento quanto il suo entourage. Ma io ero d’accordo, anche la mamma era molto arrabbiata. Da mesi non parlo con Paulo, parlo quasi sempre con Jorge (il suo procuratore, ndr)». Poi il legale ha dichiarato: «Credo che tenterò le due strade, agire sia sulla base del mancato rinnovo che sulla base delle scritture di protezione sottoscritte con la seconda manovra (stipendi, ndr)». Insomma, non si placa il clima in casa Juventus e le cose dal punto di vista legale per la società continuano a cambiare visto che anche il pm Santoriello dell’inchiesta «Prisma» ha deciso recentemente di astenersi dall’accusa.