Il governo sbaglia Meta: Durigon scambia Facebook con un’azienda di Reggio Emilia

Il governo non va in Meta ed è proprio il caso di dirlo. Gioco di parole a parte, il sottosegretario al Lavoro leghista Claudio Durigon è stato protagonista di un clamoroso scivolone. Durante l’XI commissione, Emiliano Fossi, deputato del Pd e membro della commissione Lavoro, aveva presentato un’interrogazione in cui si chiedevano risposte sul destino della sede milanese di Meta, colosso dei social network che comprende Facebook, Instagram e Whatsapp dopo l’annuncio dei 22 esuberi su 127 lavoratori che la società ha attualmente in Italia. Ma il governo, nella risposta di Durigon, sbaglia Meta e non fa riferimento a quella di Zuckerberg ma alla Meta System, azienda di Reggio Emilia del settore automobilistico.

La risposta di Durigon colloca Meta in via Oberdan n.16

Claudio Durigon aveva infatti risposto all’interrogazione citando la Meta System. La conferma arriva sia dall’indirizzo sia dal numero dei lavoratori dell’unità produttiva. Il sottosegretario spiegava che era stato «concluso un accordo in sede governativa, il 24 novembre 2022, per il ricorso alla Cigs per crisi aziendale per cessazione parziale di attività e ha presentato istanza per l’accesso all’intervento di Cigs per cessazione parziale decorrente dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022. Nel verbale di accordo è espressamente previsto che ‘l’intervento della Cigs è richiesto per un numero massimo di 41 lavoratori dell’unità produttiva di via Oberdan n. 16 a Reggio Emilia». Ma Meta, quella di Facebook, in Emilia-Romagna non c’è mai stata.

Fossi contro il governo: «Non raggiunge mai una meta»

A raccontare con ironia la vicenda è stato proprio Emiliano Fossi, che su Facebook ha ripreso la prima pagina della Gazzetta di Reggio che riporta l’errore evidente del sottosegretario. Il deputato del Pd scrive: «Nella risposta a una mia interrogazione, il governo ha confuso la società madre di Facebook, Meta, con una società di Reggio Emilia, la Meta System. Con la…meta questo governo ha dei problemi: non ne raggiunge mai una. Anzi, raggiunge sempre quella sbagliata. Come con la benzina: Meloni voleva ridurne il costo, non mi pare che sia andata così. Hanno fatto confusione, anche stavolta».