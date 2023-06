Duplice omicidio a Sant’Antimo: cognati di 24 e 29 anni uccisi da colpi di arma da fuoco

L’uno è stato trovato privo di vita nella piazzetta Sant’Antonio, l’altra è stata uccisa all’interno del suo appartamento: questa è stata la tragica fine di due individui, uno di sesso maschile l’altra di sesso femminile, imparentati fra di loro e freddati nelle scorse ore a Sant’Antimo, comune in provincia di Napoli.

Due cognati uccisi a Sant’Antimo a Napoli: ecco cos’è accaduto

Le autorità locali hanno trovato i due cadaveri di un uomo di 29 anni e di una donna di 24 anni a poche ore di distanza a Sant’Antimo, piccolo comune italiano nella città metropolitana di Napoli. Erano parenti, cognati per essere precisi. A recuperare i loro corpi ormai senza vita sono stati i Carabinieri della compagna di Giugliano, intervenuti immediatamente sul luogo del duplice delitto insieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Il primo cadavere ritrovato dalle autorità è stato quello del 29enne Luigi Cammisa, massacrato da diversi colpi di arma da fuoco. A breve distanza, nella vicina Via Caruso, giaceva il corpo esanime della cognata, Maria Brigida Pesacane, a sua volta crivellata da un’arma da fuoco.

Indagini attualmente corso: una pista prevale sulle altre, è quella del delitto passionale

Le autorità al lavoro sul caso stanno vagliando in queste ore tutte le possibilità che potrebbero aver portato all’uccisione dei due cognati. Almeno per il momento gli inquirenti non stanno escludendo alcuna pista. C’è però un sospetto in modo particolare che sta muovendo le indagini: si pensa infatti che l’omicida si nasconda all’interno del nucleo familiare stesso e che dunque il duplice omicidio sia da ricollegarsi ad una vendetta per motivi passionali.

Proprio oggi, tra l’altro, nella cittadina era in programma una fiaccolata in ricordo di Giulia Tramontano, la donna incinta uccisa nei giorni scorsi dal compagno Alessandro Impagnatiello, attualmente accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.