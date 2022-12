Duplice omicidio a Racalmuto: vittime marito e moglie

Duplice omicidio a Racalmuto, nell’Agrigentino. Marito e moglie sono stati trovati morti in casa con evidenti segni di coltellate. L’azione è al momento a carico di ignoti. Sul posto – l’abitazione è in contrada Stazione – sono intervenuti i Carabinieri. Fermato per un primo interrogatorio il figlio della coppia, un uomo di 34 anni.

Racalmuto, duplice omicidio: trovata coppia morta in casa

Al momento gli inquirenti mantengono l’assoluto riserbo sulla vicenda. Quello che si sa fino a questo momento è che si tratta di una coppia che abitava nel piccolo paese in provincia di Agrigento Racalmuto e che la coppia – ormai deceduta – è stata trovata nel proprio sangue all’interno della loro abitazione. In quel momento, pare che il figlio non fosse in casa. Gli inquirenti non escludono al momento alcuna pista, ma l’accusa potrebbe essere di duplice omicidio.

Si tratterebbe di Giuseppe Sedita di 66 anni e della 62enne moglie Rosa Sardo. I due sarebbero stati accoltellati – probabilmente con un coltello – nel soggiorno di casa, ma al momento l’arma non è stata ritrovata.

Le indagini

Le indagini sono in corso al momento in cui scriviamo. A lanciare l’allarme sarebbe stata la figlia della coppia. Infatti, la donna si sarebbe recata nell’appartamento e avrebbe fatto la macabra scoperta, allertando quindi il personale sanitario e le forze dell’ordine. Purtroppo, da subito si è capito che per i due non c’era già nulla da fare, mentre i militari – ora incaricati delle indagini – hanno proceduto ai rilievi di rito su disposizione della Procura di Agrigento.

La figlia sarebbe entrata direttamente nell’appartamento, dato che aveva nella sua disponibilità le chiavi di casa. Anche il pm sarebbe arrivato sul posto proprio per iniziare con le indagini. Si dovrà chiarire perché un aggressore abbia voluto far del male a questa coppia e cosa abbia scatenato la furia omicida che ha portato al duplice delitto.