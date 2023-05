Duplice omicidio a Paese: guardia giurata uccide il fratello e la cognata

Se dapprima si era pensato a un caso di omicidio-suicidio, ora non vi sarebbero ulteriori dubbi: un uomo è infatti stato fermato per l’omicidio di due persone, trovate morte all’interno della loro abitazione a Paese, in provincia di Treviso. L’autore del gesto è Massimo Pestrin, guardia giurata del 1972, che ha sparato al fratello e alla cognata. L’uomo si trova nella caserma dei Carabinieri di Treviso, dove ha confessato il delitto.

Paese: Massimo Pestrin ha confessato l’omicidio

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, in un’abitazione di Via Monsignor Breda, la stessa dove sono stati trovati i corpi senza vita dell’uomo e della donna uccisi con dei colpi d’arma da fuoco. Ad ucciderli, il 51enne Massimo Pestrin che ha confessato il duplice omicidio ai carabinieri. L’abitazione si trova all’interno dell’azienda agricola Pestrin, dove viveva la famiglia composta da quattro fratelli e due sorelle.

L’arma utilizzata era regolarmente detenuta

Massimo Pestrin ha raggiunto le sue vittime nel cucinino di casa, dove ha prima sparato al fratello e poi alla cognata, raggiungendoli con più colpi d’arma da fuoco alla schiena. La pistola utilizzata da Massimo Pestrin era regolarmente detenuta. Sul luogo del duplice omicidio sono ora al lavoro i carabinieri di Treviso insieme al Pubblico Ministero, Michele Permunian.