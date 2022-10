Dunkirk stasera su Rete4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Christopher Nolan dirige Tom Hardy, Cillian Murphy e Kenneth Branagh in Dunkirk, film bellico che racconta l’operazione Dynamo degli Alleati nella Seconda guerra mondiale. La trama infatti si svolge fra il 27 maggio e il 4 giugno 1940 con la fuga di migliaia di soldati dalla Parigi occupata. Il film si articola su tre linee narrative diverse al fine di mostrare altrettanti campi di battaglia, ossia terraferma, mare e cielo. Nel cast la popstar Harry Styles, ex membro degli One Direction, James D’Arcy, Mark Rylance e Tom Glynn-Carney (House of the Dragon). La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Maggio 1940, Francia. Circa 400 mila soldati britannici, belgi e francesi si ammassano sulle spiagge di Dunkirk, a nord del Paese, dopo l’occupazione nazista di Parigi. Qui le truppe tedesche circondano le forze Alleate, che si trovano da un lato l’artiglieria del Reich e dall’altra il Canale della Manica. Proprio qui si nasconde l’unica via di fuga, che tuttavia sembra un’impresa impossibile. La narrazione del film di Christopher Nolan segue tre piani temporali differenti che però si intersecano fra loro, dando vita a una storia unica e dettagliata degli eventi. Una settimana in spiaggia, un giorno in mare e un altro nei cieli per mostrare l’impegno degli Alleati contro le forze naziste.

A terra, l’azione segue il giovane soldato britannico Tommy (Fionn Whitehead), l’unico del suo battaglione a raggiungere le truppe francesi in spiaggia. Spera così di imbarcarsi sulle navi, in parte militari e in parte civili, requisite per rimpatriare il contingente. Le operazioni però sono più lunghe del previsto, soprattutto a causa di un bombardamento nemico che getta i soldati nel panico e nella disperazione. L’intera cittadina di Dunkirk si muove per dare una mano, riuscendo dopo interminabili giorni di attesa a trarre in salvo i soldati. Intanto nei cieli il pilota Farrier (Tom Hardy) abbatte senza sosta i bombardieri nazisti. In mare, invece, opera il signor Dawson (Mark Rylance), un civile che ha deciso di aiutare l’evacuazione con suo figlio. Attraversata la Manica, si impegna per recuperare i combattenti naufraghi e riportarli nella loro patria.

Dunkirk, 5 curiosità sul film stasera 22 ottobre 2022 su Rete4

Dunkirk, il cameo di Michael Caine

Chiunque ami Christopher Nolan sa di poter trovare in ogni suo film Michael Caine. L’attore britannico ha infatti preso parte a tutti i progetti del regista, tra cui la trilogia di Batman e Prestige. Tuttavia in Dunkirk non compare fisicamente, bensì soltanto con un cameo sonoro. Ha prestato la sua voce al comandante che comunica gli ordini via radio ai piloti dei caccia inglesi.

Dunkirk, la testimonianza dei veterani di guerra

La premiere del film ha ospitato in sala diversi veterani dell’esercito britannico, molti dei quali testimoni oculari della battaglia di Dunkirk. Come ha dichiarato Kenneth Branagh, interprete di un comandante inglese, gli ex soldati hanno elogiato l’opera per la sua fedeltà agli eventi reali. Hanno però sottolineato come in spiaggia ci fosse molto meno rumore, forse per via dell’ingente quantità di terra che ha attutito il suono degli ordigni tedeschi.

Dunkirk, la troupe ha cucito i costumi da zero

Fra le imprese più ardue del film rientrano senza dubbio i costumi. Come ricorda Imdb, la troupe ha dovuto cucire tutti gli abiti da zero senza poter fare affidamento su lavori precedenti. «Non abbiamo affittato nulla perché temevamo di rovinare gli abiti», ha detto il costumista Jeffrey Kurland. «Abbiamo usato lana sottile, poi inumidita e bruciata con il lanciafiamme. Così è nato l’effetto vintage».

Dunkirk, le polemiche sul casting di Harry Styles

Sebbene non abbia un ruolo principale, nel film recita anche Harry Styles. La popstar, ex volto degli One Direction qui al suo esordio davanti alla cinepresa, non fu però ben accolta dai fan. In molti criticarono la scelta di Nolan, bollandola come meramente commerciale. Il regista ha però difeso la performance di Styles, paragonandola persino a quella di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro. «Entrambi sono stati subito sottovalutati», ha dichiarato Nolan. «Tuttavia hanno fornito una recitazione sopra le aspettative».

Dunkirk, incassi e riconoscimenti della critica

Nonostante sia il più corto film della carriera di Nolan, Dunkirk è tuttavia fra i più amati. A fronte di un budget di 100 milioni di dollari, al botteghino ne ha totalizzati 525 milioni, di cui 10.6 in Italia. Eccellente la critica, con un incredibile 93 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un punteggio di 94 su Metacritic. La pellicola ha ricevuto inoltre otto nomination ai premi Oscar, tra cui “Miglior Film”, vincendone tre (montaggio, sonoro e montaggio sonoro).